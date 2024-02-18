Известная группа призвала американцев помочь Украине

Группа U2. Фото: instagram.com/u2/

В Лас-Вегасе проходил сольный концерт группы U2. Музыканты со сцены призвали американцев поддержать украинцев, борющихся за свободу в войне с Россией.

Видео распространила правительственная организация UNITED24.

Американская группа U2 поддержала украинцев

Во время концерта U2 в Лас-Вегасе лидер группы Боно поддержал Украину и призвал США предоставить обещанную помощь.

"Америка, ты такая щедрая. Давайте дадим этим людям то, что им нужно. Они борются за нашу свободу, а не только за свою. На следующей неделе исполнится два года, как Путин вторгся, пытаясь уничтожить тяжело обретенную свободу 41 миллиона человек. Дальше будет Польша, Литва, восточная Германия. Кто знает, куда дальше может пойти этот человек... Для этих людей свобода — это не просто слово из песни. Для этих людей свобода является самым важным словом в мире. Настолько важным, что украинцы борются и гибнут за нее", — сказал фронтмен группы во время концерта.

Ранее известная писательница Ирэна Карпа рассказала, как ее муж-иностранец поддерживает Украину.

Также Астафьева призвала больше говорить о войне в Украине.