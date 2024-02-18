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Відомий гурт закликав американців допомогти Україні

18 лютого 2024 18:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Відомий гурт закликав американців допомогти Україні
Гурт U2. Фото: instagram.com/u2/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

 У Лас-Вегасі відбувався сольний концерт гурту U2. Музиканти зі сцени закликали американців підтримати українців, які виборюють свободу у війні з Росією.

Відео поширила урядова організація UNITED24.

Американський гурт U2 підтримав українців

Під час концерту U2 в Лас-Вегасі лідер гурту Боно підтримав Україну та закликав США надати обіцяну допомогу.

"Америко, ти така щедра. Даймо цим людям те, що їм потрібно. Вони борються за нашу свободу, а не лише за свою. Наступного тижня виповниться два роки, як Путін вдерся, намагаючись знищити важко здобуту свободу 42 мільйонів людей. Далі буде Польща, Литва. Східна Німеччина. Хтозна, куди далі може піти ця людина... Для цих людей свобода — це не просто слово з пісні. Для цих людей свобода є найважливішим словом у світі. Настільки важливим, що українці борються і гинуть за неї", — сказав фронтмен гурту під час концерту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by UNITED24 (@u24.gov.ua)

Раніше відома письменниця Ірена Карпа розповіла, як її чоловік-іноземець підтримує Україну.

Також Астаф'єва закликала більше говорити про війну в Україні.

росія
США
війна
співак
музика

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