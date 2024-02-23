Впервые за два года — Океан Эльзы выпустил песню "Відповідь"

Фронтмен Святослав Вакарчук. Фото: стоп-кадр клипа "Ответ"

Украинская группа Океан Эльзы впервые за два года представила новый трек. Музыканты попытались ответить на многочисленные вопросы, которые беспокоят каждого украинца.

Клип выложили на YouTube.

Океан Эльзы выпустили лирическую песню "Відповідь"

Группа Океан Эльзы выпустила мощный лирический трек, в записи которого принял участие оркестр и хор Украинского радио, благодаря чему она приобрела особое звучание и драматичность. Песня посвящена всем украинцам, сейчас проживающим тяжелое время.

"Відповідь" — она о боли и памяти. "Відповідь" — она о пожизненной благодарности. "Відповідь" — она о сложном и длинном пути к Победе. А еще она о вопросе "сколько еще…" и об ответе, который каждый точно может найти в своем сердце", — обьяснили идею песни музыканты.

Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/okeanelzy_official/

Композиция коснулась самой души поклонников группы. Они уже поделились своим мнением в комментариях.

"Прекрасные слова... Обо всем, что у нас сейчас болит! Спасибо Святославу за то, что вы сердцем и душой всегда с Украиной!"

"Как всегда гениально. 20 лет с Вами и каждый раз муравьи по коже от Ваших песен. Обожаю!"

"Лучшая песня 2024 года! Желаю всем скоро обнять своих матерей".

Комментарии о песне "Відповідь". Фото: instagram.com/okeanelzy_official/

Ранее Святослав Вакарчук спел для военных в Купянске.

Также певец смог собрать на своих сольных концертах более трех миллионов гривен для "Азова".