Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Вперше за два роки — Океан Ельзи випустив пісню "Відповідь" arrow

Вперше за два роки — Океан Ельзи випустив пісню "Відповідь"

23 лютого 2024 20:46
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Вперше за два роки — Океан Ельзи випустив пісню "Відповідь"
Фронтмен Святослав Вакарчук. Фото: стоп-кадр кліпу "Відповідь"
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український гурт Океан Ельзи вперше за два роки презентував новий трек. Музиканти спробували дати відповідь на численні запитання, які турбують кожного українця.

Кліп виклали на YouTube.

Океан Ельзи випустили пісню "Відповідь"

Гурт Океан Ельзи випустив потужний ліричний трек, у записі якого взяв участь оркестр та хор Українського радіо, завдяки чому вона набула особливого звучання та драматичності. Пісня присвячена усім українцям, які зараз проживають важкий період.

"Відповідь" — вона про біль і пам’ять. "Відповідь" — вона про довічну вдячність. "Відповідь" — вона про складний і довгий шлях до Перемоги. А ще вона про запитання "скільки ще…" і про відповідь, яку кожен точно може знайти в своєму серці", — поснили ідею пісні музиканти.

Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/okeanelzy_official/
Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/okeanelzy_official/

Композиція торкнулася самої душі прихильників гурту. Вони вже поділилися своїми думками у коментарях.

"Прекрасні слова... Про все, що у нас зараз болить! Дякую Святославе за те, що ви серцем і душею завжди з Україною!"

"Як завжди геніально. 20 років з Вами і щоразу мурахи по шкірі від Ваших пісень. Обожнюю!"

"Найкраща пісня 2024 року! Бажаю всім скоро обіймати своїх матерів".

Коментарі про пісню "Відповідь". Фото: instagram.com/okeanelzy_official/
Коментарі про пісню "Відповідь". Фото: instagram.com/okeanelzy_official/

Раніше Святослав Вакарчук заспівав для військових у Куп'янську.

Також співак зміг зібрати на своїх сольних концертах більше трьох мільйонів гривень для "Азову".

війна
музика
Святослав Вакарчук
українські зірки
пісня
"Океан Ельзи"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

20:13 Авто українців можуть зареєструвати в ТЦК та заборонити пересуватись між областями

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

Актуальне по темі