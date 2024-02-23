Вперше за два роки — Океан Ельзи випустив пісню "Відповідь"

Фронтмен Святослав Вакарчук. Фото: стоп-кадр кліпу "Відповідь"

Український гурт Океан Ельзи вперше за два роки презентував новий трек. Музиканти спробували дати відповідь на численні запитання, які турбують кожного українця.

Кліп виклали на YouTube.

Океан Ельзи випустили пісню "Відповідь"

Гурт Океан Ельзи випустив потужний ліричний трек, у записі якого взяв участь оркестр та хор Українського радіо, завдяки чому вона набула особливого звучання та драматичності. Пісня присвячена усім українцям, які зараз проживають важкий період.

"Відповідь" — вона про біль і пам’ять. "Відповідь" — вона про довічну вдячність. "Відповідь" — вона про складний і довгий шлях до Перемоги. А ще вона про запитання "скільки ще…" і про відповідь, яку кожен точно може знайти в своєму серці", — поснили ідею пісні музиканти.

Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/okeanelzy_official/

Композиція торкнулася самої душі прихильників гурту. Вони вже поділилися своїми думками у коментарях.

"Прекрасні слова... Про все, що у нас зараз болить! Дякую Святославе за те, що ви серцем і душею завжди з Україною!"

"Як завжди геніально. 20 років з Вами і щоразу мурахи по шкірі від Ваших пісень. Обожнюю!"

"Найкраща пісня 2024 року! Бажаю всім скоро обіймати своїх матерів".

Коментарі про пісню "Відповідь". Фото: instagram.com/okeanelzy_official/

Раніше Святослав Вакарчук заспівав для військових у Куп'янську.

Також співак зміг зібрати на своїх сольних концертах більше трьох мільйонів гривень для "Азову".