Звезда сериала "Школа" впервые увидела разбитое жилье
Украинская актриса Ирина Кудашова, ставшая популярной после съемок в сериале "Школа", впервые посетила свою уничтоженную квартиру. Жилище девушки пострадало после ракетной атаки.
Звезда показала видео из квартиры в instagram.
Звезда "Школы" показала свою квартиру после обстрела
Украинская актриса Ирина Кудашова впервые попала в квартиру в Чернигове. Она отметила, что вживую видеть поврежденный родной дом и обожженные автомобили под балконом гораздо сложнее, чем на фото.
"Мой дом... Вживую это видеть очень больно", — написала актриса.
Родной дом актрисы сильно пострадал от ракетных обстрелов в Чернигове. Балкон поврежден, стекло выбито, а в комнате немало разбитых вещей.
Ранее Ирина Кудашева призналась, что ее любимый старше ее на 20 лет.
Также она сыграла главную роль в сериале о жене сына Ивана Франко.
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