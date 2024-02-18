Звезда сериала "Школа" впервые увидела разбитое жилье

Актриса Ирина Кудашова. Фото: instagram.com/irinaa_kudashova/

Украинская актриса Ирина Кудашова, ставшая популярной после съемок в сериале "Школа", впервые посетила свою уничтоженную квартиру. Жилище девушки пострадало после ракетной атаки.

Звезда показала видео из квартиры в instagram.

Звезда "Школы" показала свою квартиру после обстрела

Украинская актриса Ирина Кудашова впервые попала в квартиру в Чернигове. Она отметила, что вживую видеть поврежденный родной дом и обожженные автомобили под балконом гораздо сложнее, чем на фото.

"Мой дом... Вживую это видеть очень больно", — написала актриса.

Родной дом актрисы сильно пострадал от ракетных обстрелов в Чернигове. Балкон поврежден, стекло выбито, а в комнате немало разбитых вещей.

Балкон в квартире Кудашовой. Фото: instagram.com/irinaa_kudashova/

Ранее Ирина Кудашева призналась, что ее любимый старше ее на 20 лет.

Также она сыграла главную роль в сериале о жене сына Ивана Франко.