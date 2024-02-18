Зірка серіалу "Школа" вперше побачила розтрощене житло

Акторка Ірина Кудашова. Фото: instagram.com/irinaa_kudashova/

Українська акторка Ірина Кудашова, яка стала популярною після зйомок у серіалі "Школа", вперше відвідала свою понищену квартиру. Житло дівчини постраждало після ракетної атаки.

Зірка показала відео з квартири в instagram.

Зірка "Школи" показала свою квартиру після обстрілу

Українська акторка Ірина Кудашова вперше потрапила у свою квартиру в Чернігові. Вона зазначила, що наживо бачити пошкоджений рідний дім й обпалені автівки під балконом набагато складніше, ніж на фото.

"Мій дім... Наживо це бачити дуже боляче", — написала акторка.

Рідний дім акторки досить сильно постраждав від ракетних обстрілів у Чернігові. Балкон пошкоджено, скло вибито, а в кімнаті чимало розбитих речей.

Балкон в квартирі Кудашової. Фото: instagram.com/irinaa_kudashova/

Раніше Ірина Кудашева зізналась, що її коханий старший за неї на 20 років.

Також вона зіграла головну роль у серіалі про дружину сина Івана Франка.