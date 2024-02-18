Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Зірка серіалу "Школа" вперше побачила розтрощене житло arrow

Зірка серіалу "Школа" вперше побачила розтрощене житло

18 лютого 2024 18:42
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Зірка серіалу "Школа" вперше побачила розтрощене житло
Акторка Ірина Кудашова. Фото: instagram.com/irinaa_kudashova/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська акторка Ірина Кудашова, яка стала популярною після зйомок у серіалі "Школа", вперше відвідала свою понищену квартиру. Житло дівчини постраждало після ракетної атаки.

Зірка показала відео з квартири в instagram.

Зірка "Школи" показала свою квартиру після обстрілу

Українська акторка Ірина Кудашова вперше потрапила у свою квартиру в Чернігові. Вона зазначила, що наживо бачити пошкоджений рідний дім й обпалені автівки під балконом набагато складніше, ніж на фото.

"Мій дім... Наживо це бачити дуже боляче", — написала акторка.

Рідний дім акторки досить сильно постраждав від ракетних обстрілів у Чернігові. Балкон пошкоджено, скло вибито, а в кімнаті чимало розбитих речей.

Балкон в квартирі Кудашової. Фото: instagram.com/irinaa_kudashova/
Балкон в квартирі Кудашової. Фото: instagram.com/irinaa_kudashova/

Раніше Ірина Кудашева зізналась, що її коханий старший за неї на 20 років. 

Також вона зіграла головну роль у серіалі про дружину сина Івана Франка.

війна
родина
Україна
обстріли
акторка
серіал "Школа"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі