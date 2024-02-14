Ірина Кудашова показала дорогоцінний подарунок від старшого на 10 років бойфренда
Молода акторка Ірина Кудашова, яка стала популярною після зйомок в серіалі "Школа", похвалилася люксовим подарунком від коханого. Її бойфренд старший за неї на 10 років.
Зірка серіалу "Школа" отримала омріянний подарунок
Українська акторка Ірина Кудашова показала підписникам, що отримала в подарунок від свого коханого. Він привітав її великим букетом жовто-рожевих троянд і дорогоцінною каблучкою від Cartier.
Кудашова приховує свого коханого. Вона лише нещодавно розповіла в етері "Ранок у великому місті", що її хлопець старший за неї на 10 років, а також працює не в кіно. Вони познайомились віртуально і закохались.
Також акторка поскаржилась, що не буде святкувати сьогодні. Вона вирушила у Польщу на зйомки фільму. Її задовільняє таке активне життя акторки, адже вона мріяла про це.
Раніше Кудашова зіграла головну роль у фільмі про невістку Івана Франка.
Також ми розповідали, як українські зірки привітали підписників з Днем Закоханих. Нагадаємо, що Павло Зібров випустив новий трек про кохану.
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