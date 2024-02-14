Харизматичний Павло Зібров випустив пісню до Дня закоханих

Співак Павло Зібров. Фото: стоп-кадр з кліпу "Кохана"

Український співак Павло Зібров випустив новий трек "Кохана" до Дня святого Валентина. Він вклав в неї свої почуття до коханої.

Кліп з'явився на YouTube.

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Павло Зібрав привітав усіх українців з Днем закоханих. Він також подякував долі, що зустрів свою дружину Маринку, яку він кохаж вже 30 років.

"Кохання надихає, окрилює, дарує надію! Кохання вміє творити чудеса, це найбільша сила, яка здатна на все! Нехай це чарівне почуття наповнює ваші серця. Любові, ніжності, теплоти, гармонії та краси!" — написав артист.

Він також розповів, що його нова пісня "Кохана" була написана видатним мелодистом Народним артистом України та Героєм України Ігорем Покладом та талановитим поетом, лікарем Ігорем Барахом.

"Це справжній хіт поза часом, з яким у кожного покоління повʼязана не одна романтична історія. Пісня-присвята нашим коханим другим половинкам, красивим, тендітним, які для нас все! Дякую авторам за довіру заспівати цей неймовірно красивий твір!" — висловив вдячність Зібров.

Раніше Павло Зібров зізнався, що почав дозволяти собі плакати.

Також він розповів деталі своєї служби в Афганістані.