Харизматичный Павел Зибров выпустил песню ко Дню влюбленных

Певец Павел Зибров. Фото: стоп-кадр из клипа "Любимая"

Украинский певец Павел Зибров выпустил новый трек "Кохана" ко Дню святого Валентина. Он вложил в нее свои чувства к возлюбленной.

Клип появился на YouTube .

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Павел Зибров поздравил всех украинцев с Днем влюбленных. Он также поблагодарил судьбу, что встретил свою жену Маринку, которую любит уже 30 лет.

"Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду! Любовь умеет творить чудеса, это величайшая сила, которая способна на все! Пусть это волшебное чувство наполняет ваши сердца. Любви, нежности, теплоты, гармонии и красоты!" — написал артист.

Он также рассказал, что его новая песня "Кохана" была написана выдающимся мелодистом Народным артистом Украины и Героем Украины Игорем Покладом и талантливым поэтом, врачом Игорем Барахом.

"Это настоящий хит вне времени, с которым у каждого поколения связана не одна романтическая история. Песня-посвящение нашим любимым вторым половинкам, красивым, хрупким, которые для нас все! Спасибо авторам за доверие спеть это невероятно красивое произведение!" — поблагодарил Зибров.

Ранее Павел Зибров признался, что стал разрешать себе плакать.

Также он рассказал о деталях своей службы в Афганистане.