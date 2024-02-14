Ирина Кудашова показала драгоценный подарок от старшего на 10 лет бойфренда

Актриса Ирина Кудашова. Фото: instagram.com/irinaa_kudashova/

Молодая актриса Ирина Кудашова, ставшая популярной после съемок в сериале "Школа", похвасталась люксовым подарком от любимого. Ее бойфренд старше артистки на 10 лет.

Звезда сериала "Школа" получила желанный подарок

Украинская актриса Ирина Кудашова показала подписчикам, что получила в подарок своего любимого. Он поздравил ее большим букетом желто-розовых роз и драгоценным кольцом от Cartier.

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Кудашова скрывает своего возлюбленного. Она лишь недавно рассказала в эфире "Утро в большом городе", что ее парень старше ее на 10 лет, а также работает не в кино. Они познакомились виртуально и влюбились.

Подарки Ирины Кудашовой. Фото: instagram.com/irinaa_kudashova/

Также актриса пожаловалась, что сегодня не будет праздновать. Она отправилась в Польшу на съемки фильма. Ее удовлетворяет такая активная жизнь актрисы, ведь она мечтала об этом.

Подарки Ирины Кудашовой. Фото: instagram.com/irinaa_kudashova/

Ранее Кудашова сыграла главную роль в фильме о невестке Ивана Франко.

Также мы рассказывали, как украинские звезды приветствовали подписчиков с Днем Влюбленных. Напомним, что Павел Зибров выпустил новый трек о любимой.