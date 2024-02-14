Ирина Кудашова показала драгоценный подарок от старшего на 10 лет бойфренда
Молодая актриса Ирина Кудашова, ставшая популярной после съемок в сериале "Школа", похвасталась люксовым подарком от любимого. Ее бойфренд старше артистки на 10 лет.
Звезда сериала "Школа" получила желанный подарок
Украинская актриса Ирина Кудашова показала подписчикам, что получила в подарок своего любимого. Он поздравил ее большим букетом желто-розовых роз и драгоценным кольцом от Cartier.
Кудашова скрывает своего возлюбленного. Она лишь недавно рассказала в эфире "Утро в большом городе", что ее парень старше ее на 10 лет, а также работает не в кино. Они познакомились виртуально и влюбились.
Также актриса пожаловалась, что сегодня не будет праздновать. Она отправилась в Польшу на съемки фильма. Ее удовлетворяет такая активная жизнь актрисы, ведь она мечтала об этом.
Ранее Кудашова сыграла главную роль в фильме о невестке Ивана Франко.
Также мы рассказывали, как украинские звезды приветствовали подписчиков с Днем Влюбленных. Напомним, что Павел Зибров выпустил новый трек о любимой.
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