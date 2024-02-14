Як знаменитості привітали українців з Днем закоханих

Українська телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Зірки з самого ранку привітали українців з Днем святого Валентина у соціальних мережах. Вони розповіли про своє ставлення до кохання.

Редакція Новини.LIVE зібрала привітання.

Читайте також:

Українські знаменитості вітають з 14 лютого

Відомі українці в соціальних мережах висловили своє відчуття Дня закоханих. Також вони привітали усіх, хто кохав і був коханим, зі святом.

Телеведуча Лілія Ребрик виклала відео, в якому вона щасливо проводить час зі своїм чоловіком. Зараз вони чекають на народження вже третьої дитини.

"Так і живемо: кохаємо, дуркуємо, любимо дітей! Спільні мрії, надії, віра в перемогу!" — підписала допис зірка.

Співак Монатік побажав українцям, щоб кохання ставало надією і порятунком у важкий час.

"Нехай в ці надзвичайно складні часи серце кожного зігріває кохання космічних масштабів!" — написав він.

Популярна телеведуча Леся Нікітюк вважає, що найщиріший прояв кохання у сучасний час — це донат на українську армію, тому пропонує долучитись до збору.

"Дуже випадкове фото, але збори в сторіс невипадкові! Вірю, що кохання врятує цей світ, але поки нас рятують ЗСУ! Тому дорогі мої, кохані люди, я вас вітаю і прошу здати на "валентинки" по 14 грн", — закликала Нікітюк.

Фронтмен гурту KALUSH Олег Псюк виклав фотографію зі своєю дівчиною Олександрою Білобровою і закликав українців бути тактильними сьогодні.

"Йо, вітаємо усіх з Днем закоханих! Якщо ви бачите зараз цей допис, обійміть свою кохану людину! Бажаємо, щоб близькі, рідні та кохані люди завжди були поруч", — написав він.

Співачка Настя Каменських побажала своїм підписникам берегти своє кохання і надихатися ним.

"Con Amor Se Cura, тільки кохання лікує. Бажаю кожному памʼятати про те, як важливо берегти у своєму серці любов та наповнювати нею своє життя", — написала вона.

Блогерка Дарія Квіткова вирішила зробити жінок щасливими самостійно. Вона виклала відео, в якому провела благодійну акцію — розвісила квіти, які кожен міг взяти безкоштовно.

"Спостерігайте, як розквітає людина, якій ви даруєте квіти. Просто так. Кожного дня. Ви найпотрібніші. Ви сильні та завжди зможете вистояти. І цього у вас ніколи не відняти. Love will win", — підписала відео блогерка.

Дизайнер Андре Тан побажав українцям щодня закохуватись все більше в себе. Він вважає, що любов буває різною, проте любити себе — це найважливіше.

"Любов до себе — це не просто гарні слова, які зараз лунають усюди. Це філософія, яку нарешті нові покоління стали проповідувати, що я вважаю дуже правильним!

Любов до себе це не порівнювати себе ні з ким, не боятися мріяти та реалізовувати свої мрії, спокійно приймати компліменти та похвалу, відноситися з турботою до свого організму, пробачати себе за помилки, вміти радувати та балувати себе, не забувати дякувати собі. Тож любіть себе, любіть цей світ, випромінюйте й навчіться приймати любов!" — написав дизайнер.

Раніше Вікторія Бекхем привітала коханого з Днем закоханих.

Також напередодні Дня закоханих українська співачка випустила трек, який написала на основі вірша загиблого на війні Максима Кривцова.