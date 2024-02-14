Как знаменитости поздравили украинцев с Днем влюбленных

Украинская телеведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Звезды с самого утра приветствовали украинцев с Днем святого Валентина в социальных сетях. Они рассказали о своем отношении к любви.

Редакция Новини.LIVE собрала поздравления.

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Известные украинцы в социальных сетях выразили свое мнение насчет Дня влюбленных. Также они поздравили всех, кто любил и был любимым, с праздником.

Телеведущая Лилия Ребрик выложила видео, где она счастливо проводит время со своим мужем. Сейчас они ждут рождения уже третьего ребенка.

"Так и живем: любим, дурачимся, любим детей! Совместные мечты, надежды, вера в победу!" — подписала пост звезда.

Певец Монатик пожелал украинцам, чтобы любовь становилась надеждой и спасением в тяжелое время.

"Пусть в эти сложнейшие времена сердце каждого согревает любовь космических масштабов!" — написал он.

Популярная телеведущая Леся Никитюк считает, что самое искреннее проявление любви в настоящее время — это донат на украинскую армию, поэтому предлагает приобщиться к сбору.

"Очень случайное фото, но сборы в сториз неслучайные! Верю, что любовь спасет этот мир, но пока нас спасают ЗСУ! Поэтому дорогие мои, любимые люди, я вас поздравляю и прошу сдать на "валентинки" по 14 грн", — написала Никитюк.

Фронтмен группы KALUSH Олег Псюк выложил фотографию со своей девушкой Александрой Белобровой и призвал украинцев быть милыми сегодня.

"Йоу, поздравляем всех с Днем влюбленных! Если вы видите сейчас этот пост, обнимите своего любимого человека! Желаем, чтобы близкие, родные и любимые люди всегда были рядом", — написал он.

Певица Настя Каменских пожелала своим подписчикам беречь свою любовь и вдохновляться ею.

"Con Amor Se Cura, только любовь лечит. Хочу каждому помнить о том, как важно беречь в своем сердце любовь и наполнять ею свою жизнь", — написала она.

Блогер Дарья Квиткова решила сделать женщин счастливыми самостоятельно. Она выложила видео, в котором провела благотворительную акцию — развесила цветы, которые каждый мог взять бесплатно.

"Наблюдайте, как расцветает человек, которому вы дарите цветы. Просто так. Каждый день. Вы самые нужные. Вы сильны и всегда сможете выстоять. И этого у вас никогда не отнять. Love will win", — подписала видео блогер.

Дизайнер Андре Тан пожелал украинцам каждый день влюбляться все больше в себя. Он считает, что любовь бывает разной, однако любить себя — это самое важное.

"Любовь к себе — это не просто красивые слова, которые сейчас звучат повсюду. Это философия, которую, наконец, новые поколения стали проповедовать, что я считаю очень правильным!"

Любовь к себе это не сравнивать себя ни с кем, не бояться мечтать и реализовывать свои мечты, спокойно принимать комплименты и похвалу, относиться с заботой к своему организму, прощать себя за ошибки, уметь радовать и баловать себя, не забывать благодарить себя. Любите себя, любите этот мир, излучайте и научитесь принимать любовь!" — написал дизайнер.

Раньше Виктория Бекхем поздравила любимого с праздником.

Также в канун Дня влюбленных украинская певица выпустила трек, который написала на основе стиха погибшего на войне Максима Кривцова.