Злата Огневич выступила перед военными и рассказала, что почувствовала во время концерта

Певица Злата Огневич. Фото: Instagram/zlata.ognevich

Певица Злата Огневич выступила перед защитниками и защитницами Украины. Во время концерта, прошедшего 11 февраля, артистка, по ее словам, почувствовала невероятную силу, гордость и благодарность.

Об этом Огневич рассказала в своих соцсетях.

Читайте также:

Злата Огневич выступила перед военными

Певица назвала минувшее воскресенье особенным и незабываемым. Злата уверяет: "все из-за встречи с героями нашего времени".

"Я хочу выразить благодарность каждому из вас за теплый прием, за вашу смелость и самоотверженность, за то, что вы готовы встать на защиту других в любое время. Ваше мужество вдохновляет нас всех, и я горжусь тем, что могла поделиться с вами своей музыкой и энергией", — написала Злата.

Также представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2013" выразила надежду, что ее выступление стало хотя бы каплей большой доброты и поддержки, которой военные заслуживают. После концерта Огневич не отказала защитникам в общих фото.

Напомним, ранее мы писали, как проходит лечение тяжелобольной актрисы Екатерины Тишкевич. Также мы рассказывали, что Огневич возмущена присутствием россиян в трендах YouTube.