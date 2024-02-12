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Злата Огнєвіч виступила перед військовими та розповіла, що відчула під час концерту

12 лютого 2024 16:56
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Стас Кожушко
Редактор
Злата Огнєвіч виступила перед військовими та розповіла, що відчула під час концерту
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: Instagram/zlata.ognevich
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Злата Огнєвіч виступила перед захисниками та захисницями України. Під час концерту, який пройшов 11 лютого, артистка, за її словами, відчула неймовірну силу, гордість та вдячність.

Про це Огнєвіч розповіла у своїх соцмережах

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Злата Огнєвіч виступила перед військовими

Співачка назвала минулу неділю особливою та незабутньою. Злата запевняє: "все через зустріч з героями нашого часу". 

"Я хочу висловити подяку кожному з вас за теплий прийом, за вашу сміливість та самовідданість, за те, що ви готові стати на захист інших у будь-який час. Ваша мужність надихає нас усіх, і я пишаюся тим, що мала змогу поділитися з вами своєю музикою та енергією", — написала Злата. 

Також представниця від України на пісенному конкурсі "Євробачення-2013" висловила сподівання, що її виступ став хоча б краплею великої доброти та підтримки, на яку військові заслуговують. Після концерту Огнєвіч не відмовила захисникам у спільних фото.

Нагадаємо, раніше ми писали, як проходить лікування важкохворої акторки Катерини Тишкевич. Також ми розповідали, що Огнєвіч обурена присутністю росіян в трендах YouTube.

концерт
Злата Огневич
військові
українські зірки

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