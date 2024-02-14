Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Соблазнительная Бейонсе засияла, как бриллиант, на показе в Нью-Йорке arrow

Соблазнительная Бейонсе засияла, как бриллиант, на показе в Нью-Йорке

14 февраля 2024 10:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Соблазнительная Бейонсе засияла, как бриллиант, на показе в Нью-Йорке
Бейонсе на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Певица Бейонсе пришла в шикарном образе на показ бренда Luar, состоявшегося в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Для такого события она выбрала платье-пиджак известного бренда.

Gaurav Gupta выложил фотографии в Instagram.

Читайте также:

Бейонсе засияла на Неделе моды в образе от Gaurav Gupta

Популярная певица Бейонсе посетила ньюйорскую Неделю моды. Она удивила своим блестящим образом. На показ Luar она выбрала костюм от Gaurav Gupta.

"Она надела хрустальный пиджак Galaxy с вышитым костюмом и ботинками из нашей недавно выпущенной коллекции Paris Couture SS'24 collection, Aarohanam", — написал бренд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue Runway (@voguerunway)

Светящийся образ звезда дополнила шляпой в тон пиджака, темными очками и не менее сияющей сумкой. Бейонсе уже не впервые выбирает откровенный наряд и часто предпочитает эпатажную одежду.

Бейонсе на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/
Бейонсе на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/
Бейонсе на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/
Бейонсе на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/
Бейонсе на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/
Бейонсе на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/
Бейонсе на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/
Бейонсе на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/
Бейонсе на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/
Бейонсе на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/

Ранее Бейонсе показывала, как отмечала новогодние праздники и делилась с подписчиками своей новой покупкой.

Также в Нью-Йорке показали уникальное платье, изменяющее цвет.

мода
Бейонсе
Нью-Йорк
зарубежные звезды
певица
стиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

Актуальное по теме