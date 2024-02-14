Соблазнительная Бейонсе засияла, как бриллиант, на показе в Нью-Йорке

Бейонсе на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/

Певица Бейонсе пришла в шикарном образе на показ бренда Luar, состоявшегося в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Для такого события она выбрала платье-пиджак известного бренда.

Gaurav Gupta выложил фотографии в Instagram.

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Бейонсе засияла на Неделе моды в образе от Gaurav Gupta

Популярная певица Бейонсе посетила ньюйорскую Неделю моды. Она удивила своим блестящим образом. На показ Luar она выбрала костюм от Gaurav Gupta.

"Она надела хрустальный пиджак Galaxy с вышитым костюмом и ботинками из нашей недавно выпущенной коллекции Paris Couture SS'24 collection, Aarohanam", — написал бренд.

Светящийся образ звезда дополнила шляпой в тон пиджака, темными очками и не менее сияющей сумкой. Бейонсе уже не впервые выбирает откровенный наряд и часто предпочитает эпатажную одежду.

Бейонсе на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/

Бейонсе на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/

Бейонсе на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/

Бейонсе на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/

Бейонсе на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/

Ранее Бейонсе показывала, как отмечала новогодние праздники и делилась с подписчиками своей новой покупкой.

Также в Нью-Йорке показали уникальное платье, изменяющее цвет.