Зваблива Бейонсе засяяла, як діамант, на показі в Нью-Йорку

Бейонсе на Тижні моди в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/

Співачка Бейонсе прийшла у шикарному образі на показ бренду Luar, який відбувся в рамках Тижня моди в Нью-Йорку. Для такої події вона обрала сукню-піджак відомого бренду.

Gaurav Gupta виклав світлини в Instagram.

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Популярна співачка Бейонсе завітала на ньюйорський Тиждень моди. Вона здивувала своїм блискучим образом. Для показу Luar вона вибрала костюм від Gaurav Gupta.

"Вона вдягла кришталевий піджак Galaxy з вишитим костюмом та черевиками з нашої нещодавно випущеної колекції Paris Couture SS’24 collection, Aarohanam", — написав бренд.

Сяючий образ зірка доповнила капелюхом в тон піджака, окулярами і не менш сяючою сумкою. Бейонсе вже не вперше обирає відверте вбрання і часто надає перевагу епатажному одягу.

Бейонсе на Тижні моди в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/

Бейонсе на Тижні моди в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/

Бейонсе на Тижні моди в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/

Бейонсе на Тижні моди в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/

Бейонсе на Тижні моди в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/

Раніше Бейонсе показувала, як відзначала новорічні свята та ділилась з підписниками своєю новою покупкою.

Також у Нью-Йорку показали унікальну сукню, яка змінює колір.