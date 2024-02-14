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Зваблива Бейонсе засяяла, як діамант, на показі в Нью-Йорку

14 лютого 2024 10:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Зваблива Бейонсе засяяла, як діамант, на показі в Нью-Йорку
Бейонсе на Тижні моди в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Співачка Бейонсе прийшла у шикарному образі на показ бренду Luar, який відбувся в рамках Тижня моди в Нью-Йорку. Для такої події вона обрала сукню-піджак відомого бренду.

Gaurav Gupta виклав світлини в Instagram.

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Бейонсе засяяла на Тижні моди в образі від Gaurav Gupta

Популярна співачка Бейонсе завітала на ньюйорський Тиждень моди. Вона здивувала своїм блискучим образом. Для показу Luar вона вибрала костюм від Gaurav Gupta.

"Вона вдягла кришталевий піджак Galaxy з вишитим костюмом та черевиками з нашої нещодавно випущеної колекції Paris Couture SS’24 collection, Aarohanam", — написав бренд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue Runway (@voguerunway)

Сяючий образ зірка доповнила капелюхом в тон піджака, окулярами і не менш сяючою сумкою. Бейонсе вже не вперше обирає відверте вбрання і часто надає перевагу епатажному одягу.

Бейонсе на Тижні моди в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/
Бейонсе на Тижні моди в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/
Бейонсе на Тижні моди в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/
Бейонсе на Тижні моди в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/
Бейонсе на Тижні моди в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/
Бейонсе на Тижні моди в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/
Бейонсе на Тижні моди в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/
Бейонсе на Тижні моди в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/
Бейонсе на Тижні моди в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/
Бейонсе на Тижні моди в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/gauravguptaofficial/

Раніше Бейонсе показувала, як відзначала новорічні свята та ділилась з підписниками своєю новою покупкою.

Також у Нью-Йорку показали унікальну сукню, яка змінює колір. 

мода
Бейонсе
Нью-Йорк
закордонні зірки
співачка
стиль

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