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Adidas в колаборації з українською дизайнеркою випустив сумку незвичної форми

24 лютого 2024 20:06
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Adidas в колаборації з українською дизайнеркою випустив сумку незвичної форми
Сумка у формі коробки для взуття від Ксенії Шнайдер і Adidas. Фото: instagram.com/kseniaschnaider
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

У продаж поступила незвична сумка колаборації дизайнерки Ксенії Шнайдер і спортивного бренду Adidas. Аксесуар зроблено у формі коробки для взуття. 

Про це модельєрка повідомила у своєму Instagram

Сумка у формі коробки для взуття

Сумка від української дизайнерки Ксенії Шнайдер має форму коробки від взуття бренду Adidas, з яким у співпраці і випустила цей аксесуар. Сумку представляли ще у вересні минулого року на Тижні моди в Лондоні. Тепер вона доступна для купівлі, але поки що лише за кордоном. 

 

"Ця співпраця знаменує собою безпрецедентну віху, залишаючи український модний бренд об'єднаний з гравцем такого масштабу. Наша мета виникає в тому, щоб цей проєкт не тільки посилив світове визнання KSENIACHNEIDER, але й привернув увагу до інших видатних українських талантів, захопивши аудиторію в міжнародному масштабі", — писали раніше про співпрацю Ксенії з брендом у дописі в Instagram.

Сумка, яка має вигляд порожньої сумки від кросівок, виконана в синьому кольорі з білим логотипом Adidas. Вона закривається на магніті. Коштує такий аксесуар — 80 доларів, тобто 3000 гривень. 

 

У колекцію KSENIASCHNAIDER SS`24 у колаборації з Adidas також входять і інші речі, зокрема сукні у жовто-блакитних кольорах. Цю колекцію називають дослідженнями протилежностей: минулого та сучасного, традиційних та новітніх технологій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про костюм представниці України на "Міс Світу 2023". Також ми писали, що Джей Ло одягнула топ за 24 тисячі гривень від українського бренду.

мода
Дизайн
Adidas
стиль
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