Adidas в коллаборации с украинским дизайнером выпустил сумку необычной формы

Сумка в форме коробки для обуви от Ксении Шнайдер и Adidas. Фото: instagram.com/kseniaschnaider

В продажу поступила необычная сумка коллаборации дизайнера Ксении Шнайдер и спортивного бренда Adidas. Аксессуар сделан в форме коробки для обуви.

Об этом модельер сообщила в своем Instagram.

Сумка в форме коробки для обуви

Сумка от украинского дизайнера Ксении Шнайдер имеет форму коробки от обуви бренда Adidas, с которым в сотрудничестве и выпустила этот аксессуар. Сумку представляли еще в сентябре прошлого года на Неделе моды в Лондоне. Теперь она доступна для покупки, но пока только за границей.

"Это сотрудничество знаменует собой беспрецедентную веху, оставляя украинский модный бренд объединенный с игроком такого масштаба. Наша цель возникает в том, чтобы этот проект не только усилил мировое признание KSENIACHNEIDER, но и привлек внимание к другим выдающимся украинским талантам, захватив аудиторию в международном масштабе", — писали ранее о сотрудничестве Ксении с брендом в публикации в Instagram.

Сумка, которая выглядит как пустая коробка от кроссовок, выполнена в синем цвете с белым логотипом Adidas. Она закрывается на магните. Стоит такой аксессуар – 80 долларов, то есть 3000 гривен.

В коллекцию KSENIASCHNAIDER SS`24 в коллаборации с Adidas также входят и другие вещи, в том числе платья в желто-голубых цветах. Эту коллекцию называют исследованиями противоположностей: прошлого и настоящего, традиционных и новейших технологий.

Напомним, ранее мы рассказывали о костюме представительницы Украины на "Мисс Мира 2023". Также мы писали, что Джей Ло одела топ в 24 тысячах гривен от украинского бренда.