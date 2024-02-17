Ахтем Сеітаблаєв став ведучим військового ток-шоу

Режисер, актор Ахтем Сеітаблаєв. Фото: 1+1

Телеканал "1+1 Україна" працює над національною прем’єрою військового ток-шоу "Хоробрі серця", яке з’явиться в ефірі вже цієї весни. Ведучими стали режисер, актор, захисник України Ахтем Сеітаблаєв та зірка вже закритої програми "Сніданок з 1+1. Вихідний" Валентина Хамайко.

Про це повідомляє телеканал "1+1".

Ахтем Сеітаблаєв став телеведучим

За словами творців ток-шоу "Хоробрі серця" глядачі побачать цикл історій про українців — військових та цивільних, які здійснили подвиги, захищаючи Україну від російської агресії, та своїми вчинками змінили хід історії.

"Хоробрі серця" — це надзвичайно важливий етап у моєму житті. Для мене це історія, в першу чергу про справжніх людей з великої літери. Вони небайдужі, іноді слабкі, але сильні навіть у своїй слабкості. Про людей, яким болить, які можуть мріяти та роблять вчинки, що надихають… Це та мала робота, яку я можу від себе присвятити військовим, що стоять на обороні нашої держави", — прокоментував майбутню прем’єру Ахтем Сеітаблаєв.

Ахтем Сеітаблаєв та Валентина Хамайко. Фото: 1+1

За словами шеф-редакторки проєкту Ольги Кашпор, на третьому році повномасштабної війни, втоми і невпевненості у завтрашньому дні, творча група хоче повернути глядачеві відчуття сили.

"Нагадати, що наша остаточна перемога — лише питання часу. Вона кується щодня. Що ціна цієї перемоги, направду, висока — і тим важливіше кожному не опускати руки. Так, як роблять це наші герої", — підсумувала Ольга Кашпор.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ведуча "Сніданку з 1+1" пояснила емоційну лайку у прямому ефірі. Також ми розповідали, що українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на "Євробачення-2024".