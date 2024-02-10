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Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

10 лютого 2024 22:58
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Стас Кожушко
Редактор
Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення
Співачка Марія Сур на шведському нацвідборі "Євробачення-2024". Фото: Instagram/melodifestivalen
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

У країні-господарці "Євробачення-2024", Швеції, пройшов другий чвертьфінал музичного конкурсу Melodifestivalen. Участь в ньому взяла 19-річна уродженка Запоріжжя Марія Сур. Вона впевнено пройшла до фіналу шведського нацвідбору.

Про це повідомляється в соцмережах Melodifestivalen.

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Марія Сур вже вдруге бере участь у Melodifestivalen. Цього разу у чвертьфіналі вона змагалась з чотирма артистами. Українці вдалось набрати 94 бали з 96 можливих та впевнено потрапити до фіналу, який пройде 2 березня. 

Після початку повномасштабної війни Марія разом із мамою переїхала на до Швеції до своєї тітки. На благодійних концертах її помітили шведські продюсери з лейбла Warner Music та уклали з нею контракт.

Артистка брала участь у  шведському нацвідборі на "Євробачення-2023". Українці вдалося потрапити до фіналу, де вона посіла дев’яте місце. Цього разу шанси в нашої зірки вище. Втім все буде залежати і від конкурентів. Окрім Марії, у другому чвертьфіналі Melodifestivalen-2024 кваліфікувався співак Ліам Какатіан Томассен.

Нагадаємо, раніше ми писали, що від Ізраїлю на "Євробачення" поїде співачка, яка жила в Росії. Також ми розповідали, що букмекери збільшили шанси України на "Євробаченні".

Євробачення
музика
Швеція
телебачення
Євробачення-2024

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