Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення
У країні-господарці "Євробачення-2024", Швеції, пройшов другий чвертьфінал музичного конкурсу Melodifestivalen. Участь в ньому взяла 19-річна уродженка Запоріжжя Марія Сур. Вона впевнено пройшла до фіналу шведського нацвідбору.
Про це повідомляється в соцмережах Melodifestivalen.
Українка потрапила до фіналу шведського нацвідбору на Євробачення
Марія Сур вже вдруге бере участь у Melodifestivalen. Цього разу у чвертьфіналі вона змагалась з чотирма артистами. Українці вдалось набрати 94 бали з 96 можливих та впевнено потрапити до фіналу, який пройде 2 березня.
🇸🇪 Maria Sur - When I'm Gone#Melfest #Melodifestivalen pic.twitter.com/kW1n0QjfxK— ESC Europe (@ESCEurope) February 10, 2024
Після початку повномасштабної війни Марія разом із мамою переїхала на до Швеції до своєї тітки. На благодійних концертах її помітили шведські продюсери з лейбла Warner Music та уклали з нею контракт.
Артистка брала участь у шведському нацвідборі на "Євробачення-2023". Українці вдалося потрапити до фіналу, де вона посіла дев’яте місце. Цього разу шанси в нашої зірки вище. Втім все буде залежати і від конкурентів. Окрім Марії, у другому чвертьфіналі Melodifestivalen-2024 кваліфікувався співак Ліам Какатіан Томассен.
Нагадаємо, раніше ми писали, що від Ізраїлю на "Євробачення" поїде співачка, яка жила в Росії. Також ми розповідали, що букмекери збільшили шанси України на "Євробаченні".
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