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Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

10 февраля 2024 22:58
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Стас Кожушко
Редактор
Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение
Певица Мария Сур на шведском нацотборе "Евровидения-2024". Фото: Instagram/melodifestivalen
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В стране-хозяйке "Евровидения-2024", Швеции, прошел второй четверть-финал музыкального конкурса Melodifestivalen. Участие в нем приняла 19-летняя уроженка Запорожья Мария Сур. Она уверенно прошла в финал шведского нацотбора.

Об этом сообщается в соцсетях Melodifestivalen.

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Украинка попала в финал шведского нацотбора на "Евровидение"

Мария Сур уже второй раз участвует в Melodifestivalen. На этот раз в четверть-финале она соперничала с четырьмя артистами. Украинке удалось набрать 94 балла из 96 возможных и уверенно попасть в финал, который пройдет 2 марта.

После начала полномасштабной войны Мария вместе с мамой переехала в Швецию к своей тете. На благотворительных концертах ее заметили шведские продюсеры из лейбла Warner Music и заключили контракт.

Артистка принимала участие в шведском нацотборе на "Евровидении-2023". Украинке удалось попасть в финал, где она заняла девятое место. На этот раз шансы у нашей звезды повыше. Впрочем, все будет зависеть и от конкурентов.

Кроме Марии, во втором четвертьфинале Melodifestivalen-2024 квалифицировался певец Лиам Какатиан Томассен.

Напомним, ранее мы писали, что от Израиля на "Евровидение" поедет жившая в России певица. Также мы рассказывали, что букмекеры увеличили шансы Украины на "Евровидении".

Евровидение
музыка
Швеция
телевидение
Евровидение-2024

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