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Ахтем Сеитаблаев стал ведущим военного ток-шоу

17 февраля 2024 07:16
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Стас Кожушко
Редактор
Ахтем Сеитаблаев стал ведущим военного ток-шоу
Режиссер, актер Ахтем Сеитаблаев. Фото: 1+1
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Телеканал "1+1 Украина" работает над национальной премьерой военного ток-шоу "Хоробрі серця", которое появится в эфире уже этой весной. Ведущими стали режиссер, актер, защитник Украины Ахтем Сеитаблаев и звезда уже закрытой программы "Сніданок з 1+1. Вихідний" Валентина Хамайко.

Об этом сообщает телеканал "1+1".

Ахтем Сеитаблаев стал телеведущим

По словам создателей ток-шоу "Хоробрі серця" зрители увидят цикл историй об украинцах — военных и гражданских, совершивших подвиги, защищая Украину от российской агрессии, и своими поступками изменили ход истории.

"Хоробрі серця" это чрезвычайно важный этап в моей жизни. Для меня это история, в первую очередь о настоящих людях с большой буквы. Они небезразличны, иногда слабы, но сильны даже в своей слабости. О людях, которым болит, которые могут мечтать и совершают вдохновляющие поступки… Это та малая работа, которую я могу от себя посвятить военным, стоящим на обороне нашего государства", — прокомментировал будущую премьеру Ахтем Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев стал ведущим военного ток-шоу - фото 1
Ахтем Сеитаблаев и Валентина Хамайко. Фото: 1+1

По словам шеф-редактора проекта Ольги Кашпор, на третьем году полномасштабной войны, усталости и неуверенности в завтрашнем дне, творческая группа хочет вернуть зрителю ощущение силы.

"Напомнить, что наша окончательная победа лишь вопрос времени. Она куется каждый день. Что цена этой победы, действительно, высока и тем важнее каждому не опускать руки. Так, как делают это наши герои", — подытожила Ольга Кашпор.

Напомним, ранее мы писали, что ведущая "Сніданку з 1_1" объяснила эмоциональную брань в прямом эфире. Также мы рассказывали, что украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на "Евровидение-2024".

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Ахтем Сеитаблаев
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