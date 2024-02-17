Ахтем Сеитаблаев стал ведущим военного ток-шоу

Режиссер, актер Ахтем Сеитаблаев. Фото: 1+1

Телеканал "1+1 Украина" работает над национальной премьерой военного ток-шоу "Хоробрі серця", которое появится в эфире уже этой весной. Ведущими стали режиссер, актер, защитник Украины Ахтем Сеитаблаев и звезда уже закрытой программы "Сніданок з 1+1. Вихідний" Валентина Хамайко.

Об этом сообщает телеканал "1+1".

Ахтем Сеитаблаев стал телеведущим

По словам создателей ток-шоу "Хоробрі серця" зрители увидят цикл историй об украинцах — военных и гражданских, совершивших подвиги, защищая Украину от российской агрессии, и своими поступками изменили ход истории.

"Хоробрі серця" — это чрезвычайно важный этап в моей жизни. Для меня это история, в первую очередь о настоящих людях с большой буквы. Они небезразличны, иногда слабы, но сильны даже в своей слабости. О людях, которым болит, которые могут мечтать и совершают вдохновляющие поступки… Это та малая работа, которую я могу от себя посвятить военным, стоящим на обороне нашего государства", — прокомментировал будущую премьеру Ахтем Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев и Валентина Хамайко. Фото: 1+1

По словам шеф-редактора проекта Ольги Кашпор, на третьем году полномасштабной войны, усталости и неуверенности в завтрашнем дне, творческая группа хочет вернуть зрителю ощущение силы.

"Напомнить, что наша окончательная победа — лишь вопрос времени. Она куется каждый день. Что цена этой победы, действительно, высока — и тем важнее каждому не опускать руки. Так, как делают это наши герои", — подытожила Ольга Кашпор.

Напомним, ранее мы писали, что ведущая "Сніданку з 1_1" объяснила эмоциональную брань в прямом эфире. Также мы рассказывали, что украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на "Евровидение-2024".