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Активісти увірвались до резиденції короля Чарльза і всілися їсти за його стіл

20 лютого 2024 22:10
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Активісти увірвались до резиденції короля Чарльза і всілися їсти за його стіл
Активісти у резиденції короля Чарльза ІІІ. Фото: twitter.com/Thisis_Rigged
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Активісти організації This Is Rigged увірвалися до резиденції Чарльза ІІІ в Шотландії. Вони влаштували перформанс — пообідали за королівським столом.

Про це пише видання Express.

Активісти пообідали за королівським столом

Активісти організації This Is Rigged вдерлися до резиденції короля Великої Британії Чарльза ІІІ в Единбурзі, Шотландія. Вони пообідали за столом суверена з пластикового посуду та фляг. 

На момент вторгнення короля та його дружини вдома не було. Активісти зробили фото свого "досягнення" і виставили у мережі з вимогами. Одна дівчина також принесла плакат з гаслом "Народ сильніший за лорда".

"Це фальсифікація окупації королівської їдальні палацу holyrood, щоб викрасти їхній обід. Ми закликаємо шотландський уряд зустрітися з нами, щоб обговорити впровадження громадських центрів харчування в Шотландії — дайте нам тепле місце, щоб поїсти, або ми знайдемо його де завгодно... включно з палацом", – йдеться в описі до фото. 

Активісти у резиденції короля Чарльза ІІІ. Фото: twitter.com/Thisis_Rigged
Активісти у резиденції короля Чарльза ІІІ. Фото: twitter.com/Thisis_Rigged

Що вимагають протестувальники 

Активісти вимагають знизити ціни на продукти харчування, зокрема на дитячі суміші, до рівня цін березня 2021 року. Також вони хочуть, щоб створили громадський центр харчування з державним фінансуванням на кожні 500 сімей у Шотландії.

"Коли численні кризи, з якими ми стикаємося, продовжують посилюватися, стає все більш очевидним, що ті, хто володіє владою, не приходять на допомогу, а прибуток знову переважає над людьми. Все у наших руках... Нам потрібно висловити свою позицію, бо це наше майбутнє", — заявила 22-річна активістка-студентка Жозепджін О'Коннор.

 

Активісти у резиденції короля Чарльза ІІІ. Фото: twitter.com/Thisis_Rigged
Обід активістів у резиденції короля Чарльза ІІІ. Фото: twitter.com/Thisis_Rigged

Раніше принц Вільям зізнався, що він стурбований подіями в Гаазі.

Також онкохворий король почав частіше відвідувати церкву після новини про його хворобу.

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Шотландія
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король Чарльз ІІІ
королівська родина
Велика Британія

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