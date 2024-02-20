Активісти увірвались до резиденції короля Чарльза і всілися їсти за його стіл
Активісти організації This Is Rigged увірвалися до резиденції Чарльза ІІІ в Шотландії. Вони влаштували перформанс — пообідали за королівським столом.
Про це пише видання Express.
Активісти пообідали за королівським столом
Активісти організації This Is Rigged вдерлися до резиденції короля Великої Британії Чарльза ІІІ в Единбурзі, Шотландія. Вони пообідали за столом суверена з пластикового посуду та фляг.
На момент вторгнення короля та його дружини вдома не було. Активісти зробили фото свого "досягнення" і виставили у мережі з вимогами. Одна дівчина також принесла плакат з гаслом "Народ сильніший за лорда".
"Це фальсифікація окупації королівської їдальні палацу holyrood, щоб викрасти їхній обід. Ми закликаємо шотландський уряд зустрітися з нами, щоб обговорити впровадження громадських центрів харчування в Шотландії — дайте нам тепле місце, щоб поїсти, або ми знайдемо його де завгодно... включно з палацом", – йдеться в описі до фото.
Що вимагають протестувальники
Активісти вимагають знизити ціни на продукти харчування, зокрема на дитячі суміші, до рівня цін березня 2021 року. Також вони хочуть, щоб створили громадський центр харчування з державним фінансуванням на кожні 500 сімей у Шотландії.
"Коли численні кризи, з якими ми стикаємося, продовжують посилюватися, стає все більш очевидним, що ті, хто володіє владою, не приходять на допомогу, а прибуток знову переважає над людьми. Все у наших руках... Нам потрібно висловити свою позицію, бо це наше майбутнє", — заявила 22-річна активістка-студентка Жозепджін О'Коннор.
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