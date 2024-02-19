Король Чарльз вразив бадьорим виглядом після початку лікування раку

Король Чарльз з дружиною Каміллою. Фото: Reuters

Король Чарльз і королева Камілла були помічені в Сандрінгемі, коли відвідували церкву. Монарх Великої Британії виглядав бадьорим, незважаючи на те, що потрапив під сильну зливу.

Про це пише Daily Mail.

Король Великої Британії не пропускає церковну службу

Король, який зараз проходить курс лікування від раку, посміхався та махав рукою підданим, коли прибув до церкви Святої Марії Магдалини. 75-річного монарха та його дружину, 76-річну королеву Каміллу, перед початком служби привітав преподобний Пол Вільямс. Король, одягнений у своє фірмове довге коричневе пальто та коричневі замшеві броги, прогулювався поруч із королевою Каміллою, яка була одягнена в темне пальто з чорними замшевими черевиками та тримала зелену шкіряну сумочку. Подружжя подолало шляху довжиною в чверть милі від Сандрінгем-хаусу до церкви XVIII століття.

Король Чарльз з дружиною Каміллою. Фото: Reuters

Король Чарльз з дружиною Каміллою. Фото: Reuters

Король Чарльз з дружиною Каміллою. Фото: Reuters

Натовп із близько 20 свідків, серед яких було чимало фотографів і репортерів мали змогу побачити королівську пару зблизька. 39-річна Дженні Янг, яка відвідала Норфолк зі своєю родиною, сказала, що король виглядає чудово. Шерон Гроукотт з Ройстона, графство Хартфордшир, яка також відвідувала Сандрінгем сказала: "Він виглядав напрочуд добре".

"Приємно бачити, що він виходить на вулицю і продовжує ходити до церкви. Я дуже здивована, адже погода досить жахлива", — розповіли свідки.

"Я насправді не знав, чого чекати. Я впевнений, що в нього бувають хороші і погані дні, але звідси він виглядав дуже добре", — діляться свідки.

Майже два тижні тому Букінгемський палац повідомив, що Чарльз почав лікування раку, який був виявлений під час операції. Кажуть, що король проводить більшу частину свого часу у своєму маєтку Сандрінгем площею 20 000 акрів, де він може усамітнитися. Він регулярно буває у Лондоні королівським гелікоптером, щоб отримати лікування.

У листі, опублікованому Sandringham House, де він перебуває з моменту виходу з лондонської клініки 29 січня, монарх сказав, що він "зрадів" почути, що його досвід надихає інших чоловіків в країні, щоб пройти перевірку.

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