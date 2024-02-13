Меган Маркл та принц Гаррі запустили власний сайт — що транслюють світу

Герцоги Сассекські. Фото: Reuters

Принц Гаррі та Меган Маркл запустили новий сайт Sussex.com. Інсайдери вважають, що використання парою титулів може спровокувати новий конфлікт із королівською родиною.

Про це пише Daily Mail.

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Сайт, ймовірно, використовуватиметься для того, щоб ділитися новинами про пару. Крім того, вони планують знайти нові проекти на тлі минулорічних невдач. На сайті вже опубліковано їхні біографії. Принц Гаррі представлений як "гуманітарний діяч, ветеран, захисник психічного здоров'я та борець за навколишнє середовище", Меган Маркл називають "феміністкою та борцем за права людини та гендерну рівність". Також згадується її акторська діяльність.

Герцоги Сассекські. Фото: Reuters

"У них будуть великі проблеми через використання титулів герцогів Сассекських. Це королівський титул, і якщо в ньому буде хоч найменший натяк на комерціалізацію, він буде анульований. Просто вражає, що вони не бачать, наскільки це нетактовно", — зазначає інсайдер.

Ситуацію прокоментували і представники Гаррі та Меган. "Принц Гаррі та Меган — герцог і герцогиня Сассекські. Це факт. Це їхнє ім'я", — заявили журналістам в їхньому офісі.

Раніше у ЗМІ обговорювали можливе примирення принца Гаррі з сім'єю після того, як він з'їздив до Великобританії, дізнавшись про хворобу свого батька: у короля Карла III діагностували рак. У Великобританії Гаррі пробув всього добу: у короля він пробув 45 хвилин. ЗМІ заявили, що Карл не був дуже радий бачити сина, оскільки хотів відпочити, а з братом, принцом Вільямом, герцог взагалі не зустрівся і не відвідав його дружину Кейт Міддлтон, яка відновлюється після операції.

Нагадаємо, короля Чарльза бачили під час прогулянки до церкви.

Раніше Меган Маркл з'явилась на публіці після новини про рак короля Чарльза.