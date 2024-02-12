Хворого на рак короля Чарльз зустріли дорогою на церковну службу
Короля Чарльза бачили у піднесеному настрої під час служби в церкві Святої Марії Магдалини. 75-річний монарх посміхнувся та помахав натовпу, відвідуючи каплицю Сандрінгемського маєтку разом зі своєю дружиною, 76-річною королевою Каміллою.
Про це пише Daily Mail.
Король Великої Британії подякував підданим
Одягнувши своє фірмове довге коричневе пальто та використовуючи парасольку як палицю, король поспішав на службу об 11 ранку в маєтку Норфолк. Натовп, який зібрався, щоб висловити підтримку після того, як Чарльзу поставили діагноз, спостерігав за зачиненими воротами.
Раніше король висловив "щиру подяку" британській громадськості за "численні повідомлення підтримки та добрі побажання" майже через тиждень після того, як стало відомо, що він лікується від "раку".
У листі, опублікованому Sandringham House, де він перебував з моменту виходу з лондонської клініки 29 січня, король сказав, що "радий" чути, що його досвід надихає інших людей по всій країні пройти обстеження.
Король продовжить відпочивати в маєтку Норфолк, де він жив після виходу з лікарні після лікування простати.
Ті, хто зібрався в маєтку цього ранку, сказали, що король був у хорошій формі, враховуючи обставини.
48-річний Енді Фрост з Кромера, штат Норфолк, який серед натовпу підданих, сказав: "Король справді виглядав не дуже погано, якщо подумати про те, через що він пройшов. Зазвичай ми приїжджаємо сюди два-три рази на рік, щоб відвідати Сандрінгем-Хаус, але сьогодні ми вирішили прийти і подивитися, як живе король. Він дуже добре йшов і насправді виглядав краще, ніж я думав. Було приємно його бачити".
Нагадаємо, принц Гаррі навідав хворого батька.
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