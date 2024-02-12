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Хворого на рак короля Чарльз зустріли дорогою на церковну службу

12 лютого 2024 13:36
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Хворого на рак короля Чарльз зустріли дорогою на церковну службу
Король Чарльз. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Короля Чарльза бачили у піднесеному настрої під час служби в церкві Святої Марії Магдалини. 75-річний монарх посміхнувся та помахав натовпу, відвідуючи каплицю Сандрінгемського маєтку разом зі своєю дружиною, 76-річною королевою Каміллою.

Про це пише Daily Mail.

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Одягнувши своє фірмове довге коричневе пальто та використовуючи парасольку як палицю, король поспішав на службу об 11 ранку в маєтку Норфолк. Натовп, який зібрався, щоб висловити підтримку після того, як Чарльзу поставили діагноз, спостерігав за зачиненими воротами.

 

Король Чарльз. Фото: Reuters
Король Чарльз. Фото: Reuters

Раніше король висловив "щиру подяку" британській громадськості за "численні повідомлення підтримки та добрі побажання" майже через тиждень після того, як стало відомо, що він лікується від "раку".

У листі, опублікованому Sandringham House, де він перебував з моменту виходу з лондонської клініки 29 січня, король сказав, що "радий" чути, що його досвід надихає інших людей по всій країні пройти обстеження.

Король продовжить відпочивати в маєтку Норфолк, де він жив після виходу з лікарні після лікування простати.

 

Король Чарльз та королева Камілла. Фото: Reuters
Король Чарльз та королева Камілла. Фото: Reuters

 

 

Король Чарльз та королева Камілла. Фото: Reuters
Король Чарльз та королева Камілла. Фото: Reuters

 

Хворого на рак короля Чарльз зустріли дорогою на церковну службу - фото 4
Король Чарльз та королева Камілла. Фото: Reuters

Ті, хто зібрався в маєтку цього ранку, сказали, що король був у хорошій формі, враховуючи обставини.

48-річний Енді Фрост з Кромера, штат Норфолк, який серед натовпу підданих, сказав: "Король справді виглядав не дуже погано, якщо подумати про те, через що він пройшов. Зазвичай ми приїжджаємо сюди два-три рази на рік, щоб відвідати Сандрінгем-Хаус, але сьогодні ми вирішили прийти і подивитися, як живе король. Він дуже добре йшов і насправді виглядав краще, ніж я думав. Було приємно його бачити".

Нагадаємо, принц Гаррі навідав хворого батька.

Раніше Меган Маркл помітили на публіці псля новини про хворобу короля Великої Британії.

король Чарльз ІІІ
королівська родина
Королева Камілла

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