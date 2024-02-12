Больного раком короля Чарльза встретили по дороге на церковную службу

Король Чарльз. Фото: Reuters

Короля Чарльза видели в приподнятом настроении во время службы в церкви Святой Марии Магдалины. 75-летний монарх улыбнулся и помахал толпе, посещая часовню Сандрингемского имения вместе со своей супругой, 76-летней королевой Камиллой.

Об этом пишет Daily Mail.

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Надев свое фирменное длинное коричневое пальто и используя зонтик как палку, король спешил на службу в 11 утра в имении Норфолк. Собравшаяся толпа выразила поддержку после того, как Чарльзу поставили диагноз, наблюдая за закрытыми воротами.

Король Чарльз. Фото: Reuters

Ранее король выразил "искреннюю благодарность" британской общественности за "многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания" почти через неделю после того, как стало известно, что он лечится от "рака".

В письме, опубликованном Sandringham House, где он находился с момента выхода из лондонской клиники 29 января, король сказал, что "рад" слышать, что его опыт вдохновляет других людей по всей стране пройти обследование.

Король продолжит отдыхать в имении Норфолк, где жил после выхода из больницы после лечения простаты.

Король Чарльз и королева Камилла. Фото: Reuters

Король Чарльз и королева Камилла. Фото: Reuters

Король Чарльз и королева Камилла. Фото: Reuters

Собравшиеся этим утром сказали, что король был в хорошей форме, учитывая обстоятельства.

48-летний Энди Фрост из Кромера, штат Норфолк, среди толпы подданных, сказал: "Король действительно выглядел не очень плохо, если подумать о том, через что он прошел. Обычно мы приезжаем сюда два-три раза в год, чтобы посетить Сандрингем -Хаус, но сегодня мы решили прийти и посмотреть, как живет король. Он очень хорошо шел и действительно выглядел лучше, чем я думал. Было приятно его видеть".

Напомним, принц Гарри посетил больного отца.

Ранее Меган Маркл заметили на публике после новости о болезни короля Великобритании.