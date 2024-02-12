Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Больного раком короля Чарльза встретили по дороге на церковную службу arrow

Больного раком короля Чарльза встретили по дороге на церковную службу

12 февраля 2024 13:36
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Больного раком короля Чарльза встретили по дороге на церковную службу
Король Чарльз. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Короля Чарльза видели в приподнятом настроении во время службы в церкви Святой Марии Магдалины. 75-летний монарх улыбнулся и помахал толпе, посещая часовню Сандрингемского имения вместе со своей супругой, 76-летней королевой Камиллой.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Король Великобритании поблагодарил подданных

Надев свое фирменное длинное коричневое пальто и используя зонтик как палку, король спешил на службу в 11 утра в имении Норфолк. Собравшаяся толпа выразила поддержку после того, как Чарльзу поставили диагноз, наблюдая за закрытыми воротами.

 

Король Чарльз. Фото: Reuters
Король Чарльз. Фото: Reuters

Ранее король выразил "искреннюю благодарность" британской общественности за "многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания" почти через неделю после того, как стало известно, что он лечится от "рака".

В письме, опубликованном Sandringham House, где он находился с момента выхода из лондонской клиники 29 января, король сказал, что "рад" слышать, что его опыт вдохновляет других людей по всей стране пройти обследование.

Король продолжит отдыхать в имении Норфолк, где жил после выхода из больницы после лечения простаты.

 

Король Чарльз и королева Камилла. Фото: Reuters
Король Чарльз и королева Камилла. Фото: Reuters

 

 

Король Чарльз и королева Камилла. Фото: Reuters
Король Чарльз и королева Камилла. Фото: Reuters

 

Больного раком короля Чарльз встретили по дороге на церковную службу - фото 4
Король Чарльз и королева Камилла. Фото: Reuters

Собравшиеся этим утром сказали, что король был в хорошей форме, учитывая обстоятельства.

48-летний Энди Фрост из Кромера, штат Норфолк, среди толпы подданных, сказал: "Король действительно выглядел не очень плохо, если подумать о том, через что он прошел. Обычно мы приезжаем сюда два-три раза в год, чтобы посетить Сандрингем -Хаус, но сегодня мы решили прийти и посмотреть, как живет король. Он очень хорошо шел и действительно выглядел лучше, чем я думал. Было приятно его видеть".

Напомним, принц Гарри посетил больного отца.

Ранее Меган Маркл заметили на публике после новости о болезни короля Великобритании.

король Чарльз ІІІ
королевская семья
Королева Камилла

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме