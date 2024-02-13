Меган Маркл и принц Гарри запустили собственный сайт — транслирующих мир

Герцоги Сассекские. Фото: Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл запустили новый сайт Sussex.com. Инсайдеры считают, что использование парой титулов может спровоцировать новый конфликт с королевской семьей.

Об этом пишет Daily Mail.

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Сайт, вероятно, будет использоваться для того, чтобы делиться новостями о паре. Кроме того, герцоги намерены найти новые проекты на фоне прошлогодних неудач. На сайте уже опубликованы их биографии. Принц Гарри представлен как "гуманитарный деятель, ветеран, защитник психического здоровья и борец за окружающую среду", Меган Маркл называют "феминисткой и борцом за права человека и гендерное равенство". Так же есть отсылка к ее актерской деятельности.

Герцоги Сассекские. Фото: Reuters

"У них будут большие проблемы из-за использования титулов герцогов Сассекских. Это королевский титул, и если в нем будет хоть малейший намек на коммерциализацию, он будет аннулирован. Просто поражает, что они не видят, насколько это бестактно", — отмечает инсайдер.

Ситуацию прокомментировали и представители Гарри и Меган. "Принц Гарри и Меган — герцог и герцогиня Сассекские. Это факт. Это их имя", — заявили журналистам в их офисе.

Ранее в СМИ обсуждали возможное примирение принца Гарри с семьей после того, как он съездил в Великобританию, узнав о болезни отца: у короля Карла III диагностировали рак. В Великобритании Гарри пробыл всего сутки: у короля он пробыл 45 минут. СМИ заявили, что Карл не был очень рад видеть сына, поскольку хотел отдохнуть, а с братом, принцем Уильямом, герцог вообще не встретился и не посетил его супругу Кейт Миддлтон, восстанавливающуюся после операции.

Напомним, короля Чарльза видели во время прогулки в церковь.

Ранее Меган Маркл появилась на публике после новости о раке короля Чарльза.