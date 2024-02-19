Король Чарльз поразил бодрым видом после начала лечения рака

Король Чарльз с супругой Камиллой. Фото: Reuters

Король Чарльз и королева Камилла были замечены в Сандрингеме, когда посещали церковь. Монарх Великобритании выглядел бодрым, несмотря на то, что попал под сильный ливень.

Об этом пишет Daily Mail.

Король Великобритании не пропускает церковную службу

Король, который проходит курс лечения от рака, улыбался и махал рукой подданным, когда прибыл в церковь Святой Марии Магдалины. 75-летнего монарха и его супругу, 76-летнюю королеву Камиллу, перед началом службы приветствовал преподобный Пол Уильямс. Король, одетый в свое фирменное длинное коричневое пальто и замшевые броги, прогуливался рядом с королевой Камиллой, которая была одета в темное пальто с черными замшевыми ботинками и держала зеленую кожаную сумочку. Супруги прошли пути длиной в четверть мили от Сандрингем-хауса до церкви XVIII века.

Король Чарльз с супругой Камиллой. Фото: Reuters

Король Чарльз с супругой Камиллой. Фото: Reuters

Король Чарльз с супругой Камиллой. Фото: Reuters

Толпа из около 20 свидетелей, среди которых было немало фотографов и репортеров могли увидеть королевскую пару вблизи. 39-летняя Дженни Янг, посетившая Норфолк со своей семьей, сказала, что король выглядит великолепно. Шэрон Гроукотт из Ройстона, графство Хартфордшир, также посещавшая Сандрингем сказала: "Он выглядел удивительно хорошо".

"Приятно видеть, что он выходит на улицу и продолжает ходить в церковь. Я очень удивлена, ведь погода довольно ужасная" , — рассказали свидетели.

"Я действительно не знал, чего ждать. Я уверен, что у него бывают хорошие и плохие дни, но отсюда он выглядел очень хорошо", — делятся свидетели.

Почти две недели назад Букингемский дворец сообщил, что Чарльз начал лечение рака, обнаруженного во время операции. Говорят, что король проводит большую часть своего времени в своем имении Сандрингем площадью 20 000 акров, где он может уединиться. Он регулярно бывает в Лондоне королевским вертолетом, чтобы получить лечение.

В письме, опубликованном Sandringham House, где он находится с момента выхода из лондонской клиники 29 января, монарх сказал, что он "рад" услышать, что его опыт вдохновляет других мужчин в стране, чтобы пройти проверку.

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