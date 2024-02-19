Принц Вільям вразив самотньою появою на червоній доріжці премії BAFTA

Принц Вільям. Фото: Reuters

Принц Вільям прибув на церемонію BAFTA в Лондон без своєї дружини, принцеси Уельської Кейт Міддлтон. Член королівської родини самотньо пройшовся червоною доріжкою та поспілкувався з зірками.

Про це пише Daily Mail.

Принц Вільям зізнався, що досі не дивився "Барбі"

42-річний принц Уельський прибув сам на церемонію нагородження, де він вибачився за відсутність принцеси Уельської, оскільки вона продовжує одужувати в їхньому сімейному будинку після операції на черевній порожнині. Спадкоємець престолу, який є президентом Британської кіноакадемії з 2010 року, весело позував для фото з зірками, коли йшов по червоній доріжці. Принц одягнув свій фірмовий темно-синій велюровий піджак і метелик.

Принц Вільям. Фото: Reuters

Принц Вільям. Фото: Reuters

"Мені шкода, що Кетрін тут немає, вона дуже любить BAFTA", — сказав він присутнім.

Вільям, який зосередився на своїй сім’ї після операції його дружини та діагнозу раку у його батька короля Чарльза, сказав, що він не дивився номіновані фільми, як зазвичай робить, зізнаючись, що у нього були "інші справи". Батько трьох дітей додав, що "сподівається наздогнати" і дивитиметься фільми разом зі своєю дружиною, яка одужує.

Кіномани, які вишикувалися біля Королівського фестивального залу, були раді, що принц дивився "Оппенгеймера" Крістофера Нолана, але були шоковані, дізнавшись, що королівська особа ще не бачив "Барбі" Грети Гервіг з Марго Роббі в головній ролі.

"Я ще не бачив "Барбі", — зізнався принц, а схвильовані шанувальники сказали йому: "Тобі потрібно це побачити".

Акторка Кейт Бланшетт та принц Вільям. Фото: Reuters

Принц Вільям та спортсмен Девід Бекхем. Фото: Reuters

Принц Вільям з номінантами BAFTA. Фото: Reuters

Увійшовши всередину, принц сів поруч із голлівудською королівською акторкою Кейт Бланшетт. Церемонію цього року вів Девід Теннант. Цього вечора на церемонії зібралося безліч акторів, серед яких Марго Роббі, Емма Стоун, Емілі Блант і Флоренс П’ю.

Церемонія нагородження знаменує собою перші заходи принца Вільяма після серйозної операції його дружини та діагнозу, який поставили батькові. Раніше цього місяця він виступив із промовою на благодійному заході в Лондоні, присвяченому збору коштів для нового парку гелікоптерів London's Air Ambulance Charity. Вважалося, що він може пропустити церемонію, на якій він зазвичай з’являється під руку з Кейт, але принц хотів продовжувати виконувати свої обов’язки та представляти королівську сім’ю на престижній події.

Кейт перенесла операцію 16 січня в лондонській клініці і повернулася в Аделаїдський котедж у Віндзорі, щоб бути з трьома дітьми.

Принц Вільям був патроном кінопремії протягом 14 років, і його дружина вперше відвідала захід разом у 2017 році. На минулорічному заході Кейт Міддлтон вибрала сукню на одне плече від Alexander McQueen, яку вона вперше одягла на захід у 2019 році.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл заснували вланий вебсайт.

Раніше Том Круз прийшов на благодійну вечерю принца Вільяма.