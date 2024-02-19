Принц Уильям поразил одиноким появлением на красной дорожке премии BAFTA

Принц Уильям. Фото: Reuters

Принц Уильям прибыл на церемонию BAFTA в Лондон без своей супругм, принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Член королевской семьи одиноко прошелся по красной дорожке и пообщался со звездами.

Об этом пишет Daily Mail.

Принц Уильям признался, что до сих пор не смотрел "Барби"

42-летний принц Уэльский прибыл один на церемонию награждения, где извинился за отсутствие принцессы Уэльской, поскольку она продолжает востонавливаться в их семейном доме после операции на брюшной полости. Наследник престола, являющийся президентом Британской киноакадемии с 2010 года, весело позировал для фото со звездами, когда шел по красной дорожке. Принц надел свой фирменный темно-синий велюровый пиджак и бабочку.

Принц Уильям. Фото: Reuters

Принц Уильям. Фото: Reuters

"Мне жаль, что Кэтрин здесь нет, она очень любит BAFTA", — сказал он присутствующим.

Уильям, сосредоточившийся на своей семье после операции у его супруги и диагноза рак у его отца короля Чарльза, сказал, что он не смотрел все номинированные фильмы, как обычно происходит, признавшись, что у него были "другие дела". Отец троих детей добавил, что "надеется догнать" и будет смотреть фильмы вместе со своей выздоравливающей супругой.

Киноманы, выстроившиеся возле Королевского фестивального зала, были рады, что принц смотрел "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, но были в шоке, узнав, что королевское лицо еще не видел "Барби" Греты Хервиг с Марго Робби в главной роли.

"Я еще не видел "Барби", — признался принц, а взволнованные поклонники сказали ему: "Тебе нужно это увидеть".

Актриса Кейт Бланшетт и принц Уильям. Фото: Reuters

Принц Уильям и спортсмен Дэвид Бекхэм. Фото: Reuters

Принц Уильям с номинантами BAFTA. Фото: Reuters

Войдя внутрь, принц сел рядом с голливудской королевской актрисой Кейт Бланшетт. Церемонию в этом году вел Дэвид Теннант. В этот вечер на церемонии собралось множество актеров, среди которых Марго Робби, Эмма Стоун, Эмили Блант и Флоренс Пью.

Церемония награждения знаменует собой первые мероприятия принца Уильяма после серьезной операции его супруги и диагноза, поставленного отцу. Ранее в этом месяце он выступил с речью на благотворительном мероприятии в Лондоне, посвященном сбору средств для нового парка вертолетов London's Air Ambulance Charity. Считалось, что он может пропустить церемонию, на которой он обычно появляется под руку с Кейт, но принц хотел продолжать выполнять свои обязанности и представлять королевскую семью на престижном событии.

Кейт перенесла операцию 16 января в лондонской клинике и вернулась в Аделаидский коттедж в Виндзоре, чтобы быть с тремя детьми.

Принц Уильям был патроном кинопремии в течение 14 лет, и его супруга впервые посетила мероприятие вместе в 2017 году. На прошлогоднем мероприятии Кейт Миддлтон выбрала платье на одно плечо от Alexander McQueen, которое она впервые надела на мероприятие в 2019 году.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл основали собственный вебсайт.

Ранее Том Круз пришел на благотворительный ужин принца Уильяма.