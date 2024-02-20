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Активисты ворвались в резиденцию короля Чарльза и уселись кушать за его стол

20 февраля 2024 22:10
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Активисты ворвались в резиденцию короля Чарльза и уселись кушать за его стол
Активисты в резиденции короля Чарльза ІІІ. Фото: twitter.com/Thisis_Rigged
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Активисты организации This Is Rigged ворвались в резиденцию Чарльза ІІІ в Шотландии. Они устроили перформанс — пообедали за его королевским столом.

Об этом пишет издание Expres.

Активисты пообедали за королевским столом

Активисты организации This Is Rigged ворвались в резиденцию короля Великобритании Чарльза ІІІ в Эдинбурге, Шотландия. Они пообедали за столом суверена из пластиковой посуды и фляг.

На момент вторжения короля и его жены дома не было. Активисты сделали фото своего "достижения" и выставили в сеть вместе с требованиями. Одна девушка также принесла плакат с лозунгом "Народ сильнее лорда".

"Это фальсификация оккупации королевской столовой дворца holyrood, чтобы похитить их обед. Мы призываем шотландское правительство встретиться с нами, чтобы обсудить внедрение общественных центров питания в Шотландии — дайте нам теплое место, чтобы поесть, или мы найдем его где угодно... включая дворцы", — говорится в описании к фото.

Активисты в резиденции короля Чарльза ІІІ. Фото: twitter.com/Thisis_Rigged
Активисты в резиденции короля Чарльза ІІІ. Фото: twitter.com/Thisis_Rigged

Что требуют протестующие

Активисты требуют снизить цены на продукты питания, в частности, на детские смеси, до уровня цен марта 2021 года. Также они хотят создать общественный центр питания с государственным финансированием на каждые 500 семей в Шотландии.

"Когда многочисленные кризисы, с которыми мы сталкиваемся, продолжают усиливаться, становится все более очевидным, что обладающие властью не приходят на помощь, а прибыль снова преобладает над людьми. Все в наших руках... Нам нужно высказать свою позицию, потому что это наше будущее", — заявила 22-летняя активистка-студентка Жозепджин О'Коннор.
 

Активисты в резиденции короля Чарльза ІІІ. Фото: twitter.com/Thisis_Rigged
Обед активистов в резиденции короля Чарльза ІІІ. Фото: twitter.com/Thisis_Rigged

Ранее принц Уильям признался, что он озабочен событиями в Гааге.

Также онкобольной король стал чаще посещать церковь после новости о его болезни.

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Шотландия
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Великобритания

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