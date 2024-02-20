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Принц Вільям зробив заяву про бойові дії у секторі Гази

20 лютого 2024 21:26
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Стас Кожушко
Редактор
Принц Вільям зробив заяву про бойові дії у секторі Гази
Принц Вільям та голова британського Червоного Хреста. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В рамках виконання королівських обов’язків принц Вільям, який є першим в черзі на престол Великої Британії,  завітав до штаб-квартири британського Червоного Хреста. 41-річний син Чарльза III закликав до припинення бойових дій на Близькому Сході.

Про це повідомляє видання Hello.

Принц Вільям про ситуацію в секторі Гази

Принц Уельський поспілкувався з працівниками гуманітарної установи та з перших вуст почув про їхній досвід роботи в регіоні. Вільям сказав, що він, як батько трьох дітей, глибоко зворушений всією ситуацією. Після цієї зустрічі Букінгемський палац оприлюднив заяву принца Уельського.

"Я, як і раніше, глибоко стурбований жахливими людськими втратами конфлікту на Близькому Сході після терористичного нападу ХАМАС 7 жовтня. Занадто багато було вбито. Я, як і багато інших, хочу якнайшвидшого припинення бойових дій. Існує відчайдушна потреба в посиленні гуманітарної підтримки сектора Гази. Дуже важливо, щоб допомога надходила, а заручники були звільнені", — заявив принц Вільям.

Принц Вільям зробив заяву про бойові дії у секторі Гази - фото 1
Принц Уельський, Вільям. Фото: Reuters

Чоловік Кейт Міддлтон, яка продовжує відновлюватися після операції зауважив: лише коли людство стикається з величезним масштабом страждань, воно розуміє важливість постійного миру. 

"Навіть у найтемнішу годину ми не повинні піддаватися пораді відчаю. Я продовжую триматися надії, що світліший майбутнє можна знайти, і я відмовляюся від нього відмовлятися", — підсумував Вільям.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Вільям з'явився на червоній доріжці премії BAFTA насамоті. Також ми розповідали про реакцію палацу на плани принца Гаррі повернутися до виконання королівських обов'язків.

війна
Сектор Гази
принц Вільям
королівська родина
Червоний Хрест

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