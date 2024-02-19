Реакція палацу на плани принца Гаррі повернутися до виконання королівських обов'язків

Принц Гаррі, герцог Сассекський. Фото: Reuters

Днями в таблоїдах з'явилась інформація, що принц Гаррі розмірковує щодо повернення у Велику Британію та виконання королівських обов'язків. Все, аби допомогти родичам на тлі їхніх хвороб. На подібну інформацію вже відреагували у Букінгемському палаці.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Шанси принца Гаррі повернутися до палацу

Букінгемський палац, схоже, виключив можливість повернення молодшого сина Чарльза III до королівської родини. Джерела стверджують, що для 39-річного герцога Сассекського "немає шляху назад", попри те, що нещодавно він прилетів до Великої Британії, аби підтримати батька. Нагадаємо, в монарха діагностували рак.

Помічники палацу наполягають на тому, що існує "нульовий відсоток шансів", що принц Гаррі почне виконувати королівські обов’язки, від яких він та Меган Маркл відмовились на початку 2020 року. Після цього зіркове подружжя переїхало до Каліфорнії (США) та бачилось з родичами хіба що на похоронах Єлизавети II.

Герцог Сассекський. Фото: Reuters

Гаррі, який є п’ятим у черзі на престол, і Чарльз III кілька разів зустрічались під час нещодавнього візиту герцога до Великої Британії. Зазначається, що Гаррі і його 75-річний батько не обговорювали угоду під час 30-хвилинної зустрічі, на якій також була присутня королева Камілла.

"Ці умови були цілком зрозумілими, і хвороба короля це не змінила", — заявили джерела з Букінгемського палацу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Меган Маркл з'явилася на заході у прикрасах на 30 тисяч доларів. Також ми розповідали, що дружина принца Вільяма, Кейт Міддлтон вирушила у свою першу поїздку після операції.