Принц Гаррі заявив про можливе повернення до королівських обов‘язків

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Принц Гаррі розповів друзям, що думає щодо повернення у Велику Британію. Герцог готовий знову працювати на благо країни, щоб полегшити долю онкохворого короля.

Про це пише Daily Mail.

Принц Гаррі готовий взяти на себе частину королівських обов'язків

Принц Гаррі мав "кілька теплих розмов" з королем Чарльзом. Герцог розповів своїм друзям, що через хворобу свого батька і невістки Кейт Міддлтон готовий знову повернутися до королівських обов'язків.

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Водночас королівський журналіст Г'юго Вікерс запевнив, що "жодна зі сторін" не хоче, щоб Гаррі та Меган повернулися до Великої Британії.

"Особисто я насправді не думаю, що будь-хто бажає, щоб він повернувся додому в цей момент і знову приступив до виконання королівських обов'язків. Він не може раптово знову приступити до виконання королівських обов'язків, за нинішніх обставин це досить довгий шлях. Завжди можна помиритися. Завжди можна розібратися, але не так швидко. Тож ні, ось відповідь", — заявив він.

Нині тільки король Чарльз прагне налагодити стосунки з молодшим сином, попри всі його неприємні для Палацу заяви та відмови від королівських обов'язків у 2020 році.

Король Чарльз із дружиною. Фото: Reuters

"На всіх практичних рівнях для сім'ї має сенс зібратися разом, щоб підтримати короля, поки він хворий. За останні роки з обох боків було багато сказано, але це ніколи не применшувало фундаментальних кровних зв'язків, і тепер є прагматичні аспекти, на які слід зважати, до того ж добробут короля і Кейт має першорядне значення. Деталі зустрічі в Кларенс-Гаусі та подальших розмов є конфіденційними, але є відчуття, що ця домовленість може спрацювати", — сказало джерело.

Букінгемський палац цю тезу ніяк не коментує. Після виявлення у короля онкології простати та проведення операції на черевній порожнині у Кейт Міддлтон більшу частину роботи на себе взяв принц Вільям.

Принц Вільям. Фото: Reuters

Раніше принц Гаррі розповів, чи готовий відмовитися від британського громадянства.

Також він разом зі своєю дружиною Меган Маркл відвідав Ігри Нескорених.