Принц Гарри заявил о возможном возвращении к королевским обязанностям
Принц Гарри рассказал друзьям, что думает о возвращении в Великобританию. Герцог готов начать работать, чтобы облегчить судьбу онкобольного короля.
Об этом пишет Daily Mail.
Принц Гарри готов взять на себя часть королевских обязанностей
У принца Гарри было "несколько теплых разговоров" с королем Чарльзом. Герцог рассказал своим друзьям, что из-за болезни своего отца и невестки Кейт Миддлтон готов снова вернуться к королевским обязанностям.
В то же время королевский журналист Хьюго Викерс заверил, что "ни одна из сторон" не хочет, чтобы Гарри и Меган вернулись в Великобританию.
"Лично я на самом деле не думаю, что кто-нибудь желает, чтобы он вернулся домой в этот момент и снова приступил к исполнению королевских обязанностей. Он не может внезапно снова приступить к исполнению королевских обязанностей, при нынешних обстоятельствах это достаточно долгий путь. Всегда можно помириться. Всегда можно разобраться, но не так быстро. Так что нет, вот ответ", — заявил он.
Сейчас только король Чарльз стремится наладить отношения с младшим сыном, несмотря на все его неприятные для Дворца заявления и отказ от королевских обязанностей в 2020 году.
"На всех практических уровнях для семьи имеет смысл собраться вместе, чтобы поддержать короля, пока он болен. За последние годы с обеих сторон было много сказано, но это никогда не было больше фундаментальных кровных связей, и теперь есть прагматические аспекты, которые следует учитывать, к тому же благополучие короля и Кейт имеет первостепенное значение. Детали встречи в Кларенс-Гаусе и последующих разговоров конфиденциальны, но есть ощущение, что эта договоренность может сработать", — сказал источник.
Букингемский дворец этот тезис никак не комментирует. После обнаружения у короля онкологии простаты и проведения операции на брюшной полости у Кейт Миддлтон большую часть работы на себя взял принц Уильям.
Ранее принц Гарри рассказал, что готов отказаться от британского гражданства.
Также он вместе со своей супругой Меган Маркл посетил Игры Непокоренных.
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