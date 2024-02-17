Принц Гарри заявил о возможном возвращении к королевским обязанностям

Принц Гарри. Фото: Reuters

Принц Гарри рассказал друзьям, что думает о возвращении в Великобританию. Герцог готов начать работать, чтобы облегчить судьбу онкобольного короля.

Об этом пишет Daily Mail.

Принц Гарри готов взять на себя часть королевских обязанностей

У принца Гарри было "несколько теплых разговоров" с королем Чарльзом. Герцог рассказал своим друзьям, что из-за болезни своего отца и невестки Кейт Миддлтон готов снова вернуться к королевским обязанностям.

Принц Гарри. Фото: Reuters

В то же время королевский журналист Хьюго Викерс заверил, что "ни одна из сторон" не хочет, чтобы Гарри и Меган вернулись в Великобританию.

"Лично я на самом деле не думаю, что кто-нибудь желает, чтобы он вернулся домой в этот момент и снова приступил к исполнению королевских обязанностей. Он не может внезапно снова приступить к исполнению королевских обязанностей, при нынешних обстоятельствах это достаточно долгий путь. Всегда можно помириться. Всегда можно разобраться, но не так быстро. Так что нет, вот ответ", — заявил он.

Сейчас только король Чарльз стремится наладить отношения с младшим сыном, несмотря на все его неприятные для Дворца заявления и отказ от королевских обязанностей в 2020 году.

Король Чарльз с женой. Фото: Reuters

"На всех практических уровнях для семьи имеет смысл собраться вместе, чтобы поддержать короля, пока он болен. За последние годы с обеих сторон было много сказано, но это никогда не было больше фундаментальных кровных связей, и теперь есть прагматические аспекты, которые следует учитывать, к тому же благополучие короля и Кейт имеет первостепенное значение. Детали встречи в Кларенс-Гаусе и последующих разговоров конфиденциальны, но есть ощущение, что эта договоренность может сработать", — сказал источник.

Букингемский дворец этот тезис никак не комментирует. После обнаружения у короля онкологии простаты и проведения операции на брюшной полости у Кейт Миддлтон большую часть работы на себя взял принц Уильям.

Принц Уильям. Фото: Reuters

Ранее принц Гарри рассказал, что готов отказаться от британского гражданства.

Также он вместе со своей супругой Меган Маркл посетил Игры Непокоренных.