Принц Гаррі зізнався, чи хоче отримати громадянство США

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Принц Гаррі сказав, що "розглядав" можливість стати громадянином США, але визнає, що це не перше з його списку пріоритетів. Представник королівської сім’ї сказав, що йому так "подобається" своє нове життя в Америці, що він може пройти іспит на громадянство, навіть якщо це змусить його відмовитися від королівських титулів.

Про це пише Daily Mail.

Принц Гаррі насолоджується життям у Каліфорнії

Герцог Сассекський зараз з дружиною Меган Маркл у Канаді. Пара спілкується зі спортсменами, які візьмуть участь у Іграх Нескорених 2025 року. Під час візиту принца Гаррі розпитали, чи планує він змінити свій брианський паспорт. Процес отримання громадянства США для Гаррі відрізнятиметься від інших, оскільки він підпорядковуватиметься умовам щодо його королівських титулів. Згідно з імміграційною політикою США, "будь-який заявник, який має будь-які спадкові титули або дворянські посади в будь-якій іноземній державі, повинен відмовитися від титулу чи посади".

Принц Гаррі з дружиною Меган Маркл. Фото: Reuters

"Це дивовижно, я люблю кожен день", — сказав він про своє життя в Каліфорнії.

Коли його запитали, що заважає йому стати громадянином США, він додав: "Я поняття не маю. Я тут стою з цими хлопцями. Американське громадянство — це думка, яка приходила мені в голову, але не є пріоритетною для мене".

Політика також передбачає, що Гаррі повинен буде "явно відмовитися від титулу під час публічної церемонії, а USCIS має зафіксувати відмову як частину процесу".

Раніше Гаррі також піддавався ретельній перевірці щодо його американської візи після того, як він зізнався у "кількох" випадках вживання наркотиків у своїх мемуарах Spare.

Нагадаємо, стадо відомо, чи зіграє Меган Маркл знову у "Форс-мажорах".

Раніше принц Гаррі навідав батька у Великій Британії.