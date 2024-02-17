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Принц Гарри признался, хочет ли получить гражданство США

17 февраля 2024 07:46
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Принц Гарри признался, хочет ли получить гражданство США
Принц Гарри. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Принц Гарри сказал, что "рассматривал" возможность стать гражданином США, но признает, что это не первое из его списка приоритетов. Представитель королевской семьи сказал, что ему так "нравится" своя новая жизнь в Америке, что он может пройти экзамен на гражданство, даже если это заставит его отказаться от королевских титулов.

Об этом пишет Daily Mail.

Принц Гарри наслаждается жизнью в Калифорнии

Герцог Сассекский сейчас с супругой Меган Маркл в Канаде. Пара общается со спортсменами, которые примут участие в Играх Непокоренных в 2025 году. Во время визита принца Гарри расспросили, планирует ли он сменить свой брианский паспорт. Процесс получения гражданства США для Гарри будет отличаться от других, поскольку он будет подчиняться условиям его королевских титулов. Согласно иммиграционной политике США, "любой заявитель, имеющий какие-либо наследственные титулы или дворянские должности в любом иностранном государстве, должен отказаться от титула или должности".

 

Принц Гарри с супругой Меган Маркл. Фото: Reuters
Принц Гарри с супругой Меган Маркл. Фото: Reuters

"Это удивительно, я люблю каждый день", — сказал он о своей жизни в Калифорнии.

Когда его спросили, что мешает ему стать гражданином США, он добавил: "Я понятия не имею. Я здесь стою с этими парнями. Американское гражданство — это мысль, которая приходила мне в голову, но не приоритетна для меня".

Политика также предполагает, что Гарри должен "явно отказаться от титула во время публичной церемонии, а USCIS должен зафиксировать отказ как часть процесса".

Ранее Гарри также подвергался тщательной проверке по поводу его американской визы после того, как он признался в "нескольких" случаях употребления наркотиков в своих мемуарах Spare.

Напомним, стадо известно, сыграет ли Меган Маркл снова в "Форс-мажорах".

Ранее принц Гарри посетил отца в Великобритании.

США
принц Гарри
гражданство
королевская семья

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