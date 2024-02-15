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Меган Маркл та принц Гаррі розважились в горах на тлі новин про рак короля Чарльза

15 лютого 2024 08:27
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Меган Маркл та принц Гаррі розважились в горах на тлі новин рак короля Чарльза
Герцог та Герцогиня Сассекські. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Принц Гаррі та Меган Маркл вперше з'явились на людях разом після того, як минулого тижня було оголошено про хворобу короля Чарльза. Подружжя перебуває на мальовничому гірськолижному курорті Вістлер у Британській Колумбії, Канада, в рамках дводенної програми, присвяченої зимовим Іграм Нескорених, які наступного року пройдуть у цьому місті.

Про це пише Daily Mail.

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Меган Маркл вдягнула білі джинси і светр з бежевим стьобаним пальто, а Гаррі був одягнений у джинси та чорний анорак. Пара прибула на тренування зі спортсменами, змагатимуться в Іграх 2025 року.

 

Герцог та Герцогиня Сассекські. Фото: Reuters
Герцог та Герцогиня Сассекські. Фото: Reuters

 

Принц Гаррі. Фото: Reuters
Принц Гаррі. Фото: Reuters

 

Герцог та Герцогиня Сассекські. Фото: Reuters
Герцог та Герцогиня Сассекські. Фото: Reuters

 

Принц Гаррі. Фото: Reuters
Принц Гаррі. Фото: Reuters

 

Герцог та Герцогиня Сассекські. Фото: Reuters
Герцог та Герцогиня Сассекські. Фото: Reuters

 

Принц Гаррі. Фото: Reuters
Принц Гаррі. Фото: Reuters

Ігри у Вістлері будуть першими, коли Invictus представить зимові види спорту. Подружжя прибуло до Канади у вівторок, приземлившись у Ванкувері після двогодинного перельоту з Санта-Барбари — найближчого аеропорту до їхнього дому в Монтесіто. Очікується, що пара поїде додому в Каліфорнію в п’ятницю вдень, щоб возз’єднатися зі своїми дітьми, п’ятирічним Арчі та дворічною Лілібет.

Їхня поїздка до Канади відбулася у той момент, коли подружжя було втягнуте в низку скандалів через їхній новий веб-сайт Sussex.com, і візит Гаррі до Лондона минулого тижня, щоб побачити короля Чарльза після того, як у нього діагностували рак.

У середу 42-річна Меган була змушена опублікувати заяву на захист компанії графічного дизайну, яка створила новий веб-сайт подружжя, тоді як Гаррі зіткнувся з критикою через короткий час, який він провів у Великій Британії. Зустріч із хворим батьком тривала лише 30 хвилин і не включала його мачуху, королеву Каміллу.

Нагадаємо, сталов відомо, чи зіграє Меган Маркл у спін-оффі "Форс-мажорів".

Раніше Меган Маркл підловили на публіці після новини про хворобу свекра.

принц Гаррі
Меган Маркл
король Чарльз ІІІ
королівська родина

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