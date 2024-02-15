Меган Маркл та принц Гаррі розважились в горах на тлі новин рак короля Чарльза

Герцог та Герцогиня Сассекські. Фото: Reuters

Принц Гаррі та Меган Маркл вперше з'явились на людях разом після того, як минулого тижня було оголошено про хворобу короля Чарльза. Подружжя перебуває на мальовничому гірськолижному курорті Вістлер у Британській Колумбії, Канада, в рамках дводенної програми, присвяченої зимовим Іграм Нескорених, які наступного року пройдуть у цьому місті.

Про це пише Daily Mail.

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Меган Маркл вдягнула білі джинси і светр з бежевим стьобаним пальто, а Гаррі був одягнений у джинси та чорний анорак. Пара прибула на тренування зі спортсменами, змагатимуться в Іграх 2025 року.

Герцог та Герцогиня Сассекські. Фото: Reuters

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Герцог та Герцогиня Сассекські. Фото: Reuters

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Герцог та Герцогиня Сассекські. Фото: Reuters

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Ігри у Вістлері будуть першими, коли Invictus представить зимові види спорту. Подружжя прибуло до Канади у вівторок, приземлившись у Ванкувері після двогодинного перельоту з Санта-Барбари — найближчого аеропорту до їхнього дому в Монтесіто. Очікується, що пара поїде додому в Каліфорнію в п’ятницю вдень, щоб возз’єднатися зі своїми дітьми, п’ятирічним Арчі та дворічною Лілібет.

Їхня поїздка до Канади відбулася у той момент, коли подружжя було втягнуте в низку скандалів через їхній новий веб-сайт Sussex.com, і візит Гаррі до Лондона минулого тижня, щоб побачити короля Чарльза після того, як у нього діагностували рак.

У середу 42-річна Меган була змушена опублікувати заяву на захист компанії графічного дизайну, яка створила новий веб-сайт подружжя, тоді як Гаррі зіткнувся з критикою через короткий час, який він провів у Великій Британії. Зустріч із хворим батьком тривала лише 30 хвилин і не включала його мачуху, королеву Каміллу.

Нагадаємо, сталов відомо, чи зіграє Меган Маркл у спін-оффі "Форс-мажорів".

Раніше Меган Маркл підловили на публіці після новини про хворобу свекра.