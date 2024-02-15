Меган Маркл и принц Гарри развлеклись в горах на фоне новостей рак короля Чарльза

Герцог и Герцогиня Сассекские. Фото: Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл впервые появились на людях вместе после того, как на прошлой неделе было объявлено о болезни короля Чарльза. Супруги находятся на живописном горнолыжном курорте Уистлер в Британской Колумбии, Канада, в рамках двухдневной программы, посвященной зимним Играм Непокоренных, которые в следующем году пройдут в этом городе.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Принц Гарри и Меган Маркл на заснеженном курорте

Меган Маркл надела белые джинсы и свитер с бежевым стеганным пальто, а Гарри был одет в джинсы и черный анорак. Пара прибыла на тренировку со спортсменами, которые будут соревноваться на Играх 2025 года.

Герцог и Герцогиня Сассекские. Фото: Reuters

Принц Гарри. Фото: Reuters

Герцог и Герцогиня Сассекские. Фото: Reuters

Принц Гарри. Фото: Reuters

Герцог и Герцогиня Сассекские. Фото: Reuters

Принц Гарри. Фото: Reuters

Игры в Уистлере будут первыми, когда Invictus представит зимние виды спорта. Супруги прибыли в Канаду во вторник, приземлившись в Ванкувере после двухчасового перелета из Санта-Барбары — ближайшего аэропорта возле их дома в Монтесито. Ожидается, что пара поедет домой в Калифорнию в пятницу днем, чтобы воссоединиться со своими детьми, пятилетним Арчи и двухлетней Лилибет.

Их поездка в Канаду состоялась в тот момент, когда супруги были вовлечены в ряд скандалов из-за их нового веб-сайта Sussex.com, и визита Гарри в Лондон на прошлой неделе, чтобы увидеть короля Чарльза после того, как у него диагностировали рак.

В среду 42-летняя Меган была вынуждена опубликовать заявление в защиту компании графического дизайна, создавшей новый веб-сайт супругов, тогда как Гарри столкнулся с критикой из-за короткого времени, которое он провел в Великобритании. Встреча с больным отцом длилась всего 30 минут и не включала его мачеху, королеву Камиллу.

Напомним, стало известно, сыграет ли Меган Маркл в спин-оффе "Форс-мажоров".

Ранее Меган Маркл подловили на публике после новости о болезни свекра.