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Реакция дворца на планы принца Гарри вернуться к исполнению королевских обязанностей

19 февраля 2024 06:32
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Реакция дворца на планы принца Гарри вернуться к исполнению королевских обязанностей
Принц Гарри, герцог Сассекский. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На днях в таблоидах появилась информация, что принц Гарри рассуждает о возвращении в Великобританию и исполнении королевских обязанностей. Все чтобы помочь родственникам на фоне их болезней. На подобную информацию уже отреагировали в Букингемском дворце.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Шансы принца Гарри вернуться во дворец

Букингемский дворец, похоже, исключил возможность возвращения младшего сына Чарльза III в королевскую семью. Источники утверждают, что для 39-летнего герцога Сассекского "нет пути назад", несмотря на то, что он недавно прилетел в Великобританию, чтобы поддержать отца. Напомним, у монарха диагностировали рак.

Помощники дворца настаивают на том, что существует "нулевой процент шансов", что принц Гарри начнет выполнять королевские обязанности, от которых он и Меган Маркл отказались в начале 2020 года. После этого звездные супруги переехали в Калифорнию (США) и виделись с родственниками разве что на похоронах Елизаветы II.

Реакция дворца на планы принца Гарри вернуться к исполнению королевских обязанностей - фото 1
Герцог Сассекский. Фото: Reuters

Гарри, который пятый в очереди на престол, и Чарльз III несколько раз встречались во время недавнего визита герцога в Великобританию. Отмечается, что Гарри и его 75-летний отец не обсуждали соглашение во время 30-минутной встречи, на которой также присутствовала королева Камилла.

"Эти условия были вполне понятны, и болезнь короля это не изменила", — заявили источники из Букингемского дворца.

Напомним, ранее мы писали, что Меган Маркл появилась на мероприятии в украшениях на 30 тысяч долларов. Также мы рассказывали, что жена принца Уильяма, Кейт Миддлтон отправилась в свою первую поездку после операции.

принц Гарри
король Чарльз ІІІ
королевская семья
Великобритания

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