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Принц Уильям сделал заявление о боевых действиях в секторе Газа

20 февраля 2024 21:26
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Стас Кожушко
Редактор
Принц Уильям сделал заявление о боевых действиях в секторе Газа
Принц Уильям и глава британского Красного Креста. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В рамках исполнения королевских обязанностей принц Уильям, который является первым в очереди на престол Великобритании, посетил штаб-квартиру британского Красного Креста. 41-летний сын Чарльза III призвал к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает издание Hello.

Принц Уильям о ситуации в секторе Газа

Принц Уэльский пообщался с работниками гуманитарного учреждения и с первых уст услышал их опыт работы в регионе. Уильям сказал, что он, как отец троих детей, глубоко тронут всей ситуацией. После этой встречи Букингемский дворец обнародовал заявление принца Уэльского.

"Я по-прежнему глубоко озабочен ужасными человеческими потерями конфликта на Ближнем Востоке после террористического нападения ХАМАС 7 октября. Слишком много было убито. Я, как и многие другие, хочу скорейшего прекращения боевых действий. Существует отчаянная потребность в усилении гуманитарной поддержки сектора Газа. Очень важно, чтобы помощь поступала, а заложники были освобождены", — заявил принц Уильям.

Принц Уильям сделал заявление о боевых действиях в секторе Газа - фото 1
Принц Уэльский, Уильям. Фото: Reuters

Мужї Кейт Миддлтон, которая продолжает восстанавливаться после операции, отметил:  только когда человечество сталкивается с огромным масштабом страданий, оно понимает важность постоянного мира.

"Даже в самое темное время мы не должны поддаваться совету отчаяния. Я продолжаю держаться надежды, что более светлое будущее можно найти, и я отказываюсь от него отказываться", — подытожил Уильям.

Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям появился на красной дорожке премии BAFTA в одиночестве. Также мы рассказывали о реакции дворца на планы принца Гарри вернуться к исполнению королевских обязанностей.

война
Сектор Газа
принц Уильям
королевская семья
Красный Крест

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