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Алан Бадоєв розповів, скільки українців подивились фільм "Довга Доба" в кінотеатрах

24 лютого 2024 13:53
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Алан Бадоєв розповів, скільки українців подивились фільм "Довга Доба" в кінотеатрах
Режисер Алан Бадоєв. Фото: Новини.LIVE
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Режисер, продюсер Алан Бадоєв підбив підсумки показу його фільму "Довга Доба" в кінотеатрах напередодні телевізійної прем’єри. Документальну стрічку покажуть сьогодні, 24 лютого. 

Про це режисер розповів у своїх соцмережах.

Алан Бадоєв про збори фільму "Довга Доба"

За словами режисера, станом на 24 лютого стрічку "Довга Доба" показали в трьох десятках кінотеатрах. Сеанси відвідали понад 10 тисяч глядачів, завдяки яким вдалось зібрати майже один мільйон гривень. Вся сума буде спрямована на лікування важко поранених військових.  

"На сьогодні маємо домовленості з 41 країною про покази у кіно, тож беріть своїх іноземних друзів у кінотеатри. Щоб ніхто і ніколи не переписав нашу історію! А я зі своєю командою буду вирушати у наступну подорож, про яку ви скоро дізнаєтесь", — зазначив Алан.

За словами Бадоєва, в неділю, 25 лютого, в YouTube з’явиться англомовна версія документального фільму. "Довга Доба" показує зафільмовані кадри нашого сьогодення, історію, яку вже ніхто не зможе переписати. До створення кінопроєкту долучилися 12 тисяч українців, які фільмували російські злочини на свої телефони.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фільм "Довга доба" режисера Алана Бадоєва показали в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі (Бельгія). Також ми розповідали, що співак Дмитро Монатік дізнався два роки тому.

кіно
Алан Бадоєв
благодійність
кінотеатри
українські зірки

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