Фільм "Довга Доба" Алана Бадоєва можна буде подивитися по телебаченню — де та коли

Кадр з фільму "Довга Доба". Скриншот: YouTube/DovhaDoba

Фільм "Довга Доба" режисера, продюсера Алана Бадоєва покажуть по телебаченню. Телепрем’єра проєкту відбудеться в річницю початку повномасштабної війни сьогодні, 24 лютого.

Про це повідомляє телеканал "1+1".

Фільм "Довга Доба" на телебаченні

Прем’єра пройде 24 лютого о 22:00 на телеканалі "1+1 Україна". Це фільм про життя та виживання, спротив і єдність та відважні вчинки українців. Стрічка починається з історії Романа Жука та його родини, яка й стала відправною як для режисера, так і для всієї команди.

"Довга Доба" показує зафільмовані кадри нашого сьогодення, історію, яку вже ніхто не зможе переписати. До створення кінопроєкту долучилися 12 тисяч українців, які фільмували російські злочини на свої телефони, аби світ міг побачити та запам’ятати ціну, яку платить Україна.

Після українського прокату стрічку покажуть за кордоном, аби голоси кожного українця були почуті у всьому світі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фільм "Довга доба" режисера Алана Бадоєва показали в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі (Бельгія). Також ми розповідали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня.