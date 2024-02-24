Фильм "Довга Доба" Алана Бадоева можно будет посмотреть по телевидению — где и когда

Кадр из фильма "Довга Доба". Скриншот: YouTube/DovhaDoba

Фильм "Довга Доба" режиссера, продюсера Алана Бадоева покажут по телевидению. Телепремьера проекта состоится в годовщину начала полномасштабной войны сегодня, 24 февраля.

Об этом сообщает телеканал "1+1".

Фильм "Довга Доба" на телевидении

Премьера пройдет 24 февраля в 22:00 на телеканале "1+1 Україна". Это фильм о жизни и выживании, сопротивлении и единстве и отважных поступках украинцев. Лента начинается с истории Романа Жука и его семьи, которая стала отправной как для режиссера, так и для всей команды.

"Довга Доба" показывает запечатленные кадры нашего настоящего, историю, которую уже никто не сможет переписать. К созданию кинопроекта присоединились 12 тысяч украинцев, которые снимали российские преступления на свои телефоны, чтобы мир мог увидеть и запомнить цену, которую платит Украина.

После украинского проката ленту покажут за границей, чтобы голоса каждого украинца были услышаны по всему миру.

Напомним, ранее мы писали, что фильм "Довга Доба" режиссера Алана Бадоева показали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Также мы рассказывали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе.