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Алан Бадоев рассказал, сколько украинцев посмотрели фильм "Довга Доба" в кинотеатрах

24 февраля 2024 13:53
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Алан Бадоев рассказал, сколько украинцев посмотрели фильм "Довга Доба" в кинотеатрах
Режиссер Алан Бадоев. Фото: Новости.
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Режиссер, продюсер Алан Бадоев подвел итоги показа его фильма "Довга Доба" в кинотеатрах накануне телевизионной премьеры. Документальную ленту будет показано сегодня, 24 февраля.

Об этом режиссер рассказал в своих соцсетях.

Алан Бадоев о сборах фильма "Довга Доба"

По словам режиссера, по состоянию на 24 февраля ленту "Довга Доба" показали в трех десятках кинотеатрах. Сеансы посетили более 10 тысяч зрителей, благодаря которым удалось собрать около одного миллиона гривен. Вся сумма будет направлена на лечение тяжело раненых военных.

"На сегодня есть договоренности с 41 страной о показах в кино, поэтому берите своих иностранных друзей в кинотеатры. Чтобы никто и никогда не переписал нашу историю! А я со своей командой буду отправляться в следующее путешествие, о котором вы скоро узнаете", — отметил Алан.

По словам Бадоева, в воскресенье, 25 февраля, у YouTube появится англоязычная версия документального фильма. "Довга Доба" показывает запечатленные кадры нашего настоящего, историю, которую уже никто не сможет переписать. К созданию кинопроекта присоединились 12 тысяч украинцев, снимавших российские преступления на свои телефоны.

Напомним, ранее мы писали, что фильм "Довга Доба" режиссера Алана Бадоева показали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Также мы рассказывали, что певец Дмитрий Монатик узнал два года назад.

кино
Алан Бадоев
благотворительность
кинотеатры
украинские звезды

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