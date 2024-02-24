Монатік розповів, про що він дізнався два роки тому

Співак Дмитро Монатік (MONATIK). Фото: Instagram/monatik_official

Представники українського шоу-бізнесу роблять публікації в соцмережах з приводу другої річниці повномасштабної війни. Висловився і співак Дмитро Монатік (MONATIK).

Відповідний пост з’явився в його Instagram.

Дмитро Монатік про початок повномасштабної війни

За словами співака, немає страшнішого вірусу, аніж війна. Адже він, на думку Дмитра, виїдає мізки у тих, хто колись мав шанс стати людиною, а став зомбі і тепер потребує крові людей.

"Два роки з тої пори як я взнав, що орки і нелюди насправді існують. Два роки відколи рік почав тягнутися, як десять. З того часу, як почали зʼявлятися невиліковні душевні рани і діти втратили дитинство. Два роки, як повномасштабна війна прийшла в наші домівки і вкрала життя", — написав Дмитро.

Втім, далеко не всі підписники 37-річного артиста вважають доречним називати російських військових героями романів британського письменника Джона Рональда Руела Толкіна, творця трилогії "Володар перснів".

Росіяни — це не орки, це росіяни. Пам'ятайте це.

Я не хочу, щоб потім якісь умовні "орки" виплачували нам репарації. Або "орки" намагались відійти від відповідальності, або росіяни скинули все на умовних "орків". Це важливо в контексті історії та відповідальності називати їх правильно і не підмінювати поняття.

Нагадаємо, раніше ми писали про розчарування захисника України, хореографа Дмитра Дікусара за два роки повномасштабної війни. Також ми розповідали, як шоувумен Маша Єфросиніна провела вечір 23 лютого 2022-го.