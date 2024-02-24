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Монатік розповів, про що він дізнався два роки тому

24 лютого 2024 12:23
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Монатік розповів, про що він дізнався два роки тому
Співак Дмитро Монатік (MONATIK). Фото: Instagram/monatik_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Представники  українського шоу-бізнесу роблять публікації в соцмережах з приводу другої річниці повномасштабної війни. Висловився і співак Дмитро Монатік (MONATIK).

Відповідний пост з’явився в його Instagram.

Дмитро Монатік про початок повномасштабної війни

За словами співака, немає страшнішого вірусу, аніж війна. Адже він, на думку Дмитра, виїдає мізки у тих, хто колись мав шанс стати людиною, а став зомбі і тепер потребує крові людей. 

"Два роки з тої пори як я взнав, що орки і нелюди насправді існують. Два роки відколи рік почав тягнутися, як десять. З того часу, як почали зʼявлятися невиліковні душевні рани і діти втратили дитинство. Два роки, як повномасштабна війна прийшла в наші домівки і вкрала життя", — написав Дмитро. 

Втім, далеко не всі підписники 37-річного артиста вважають доречним називати російських військових героями романів британського письменника Джона Рональда Руела Толкіна, творця трилогії "Володар перснів".

  • Росіяни — це не орки, це росіяни. Пам'ятайте це.
  • Я не хочу, щоб потім якісь умовні "орки" виплачували нам репарації. Або "орки" намагались відійти від відповідальності, або росіяни скинули все на умовних "орків". Це важливо в контексті історії та відповідальності називати їх правильно і не підмінювати поняття.

Нагадаємо, раніше ми писали про розчарування захисника України, хореографа Дмитра Дікусара за два роки повномасштабної війни. Також ми розповідали, як шоувумен Маша Єфросиніна провела вечір 23 лютого 2022-го.

Дмитро Монатік
соцмережі
українські зірки
2 роки війни

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