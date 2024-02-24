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Монатик рассказал, что он узнал два года назад

24 февраля 2024 12:23
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Монатик рассказал, что он узнал два года назад
Певец Дмитрий Монатик (MONATIK). Фото: Instagram/monatik_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Представители украинского шоу-бизнеса совершают публикации в соцсетях по поводу второй годовщины полномасштабной войны . Высказался и певец Дмитрий Монатик (MONATIK).

Соответствующий пост появился в его Instagram.

Дмитрий Монатик о начале полномасштабной войны

По словам певца, нет более страшного вируса, чем война. Ведь он, по мнению Дмитрия, выедает мозги у тех, кто когда-то имел шанс стать человеком, а стал зомби и теперь нуждается в крови людей.

"Два года с тех пор как я узнал, что орки и изверги на самом деле существуют. Два года с тех пор, как год начал тянуться, как десять. С тех пор как начали появляться неизлечимые душевные раны и дети потеряли детство. Два года, как полномасштабная война пришла в наши дома и украла жизнь", — написал Дмитрий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dmytro Monatik (@monatik_official)

Впрочем, далеко не все подписчики 37-летнего артиста считают уместным называть российских военных героями романов британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, создателя трилогии "Властелин колец".

  • Россияне — это не орки, это россияне. Помните это.
  • Я не хочу, чтобы потом какие-то условные "орки" выплачивали нам репарации. Либо "орки" пытались отойти от ответственности, либо россияне сбросили все на условных "орков". Это важно в контексте истории и ответственности называть их правильно и не заменять понятия.

Напомним, ранее мы писали о разочаровании защитника Украины, хореографа Дмитрия Дикусара за два года полномасштабной войны. Также мы рассказывали, как шоувумен Маша Ефросинина провела вечер 23 февраля 2022 года.

Дмитрий Монатик
соцсети
украинские звезды
2 года войны

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