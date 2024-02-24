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Єфросиніна згадала про ніч перед початком повномасштабної війни

24 лютого 2024 06:31
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Стас Кожушко
Редактор
Єфросиніна згадала про ніч перед початком повномасштабної війни
Шоувумен Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоувумен Маша Єфросиніна поділилась спогадами про останню ніч перед початком повномасштабної війни. Вона зазначила, що до останнього не вірила в те, що станеться. 

Відповідна публікація з'явилась в її Instagram.

Маша Єфросиніна згадала вечір 23 лютого 2022 року

Шоувумен зауважила, що обіцяна війна 16 лютого не розпочалась і тривога потроху відійшла. Вона з командою закінчили знімати новий сезон шоу "Ліги Сміху" приблизно о 22:00 23-го лютого. Разом з чоловіком вона запросила друзів до себе додому на келих вина та сир.  

В компанії почалась типова на той час дискусія, чи будуть танки в Києві і взагалі, чи почне РФ повномасштабний наступ. Єфросиніна запевняла, що це все є бредом і треба припинити паніку. 

"І раптом мене чомусь прошибає думка, що завтра, як висплюсь, мабуть, все-таки зберу всі наші документи до купи. І ліхтарик якійсь пошукаю. Кажуть, має бути", — написала Маша. 

Цю публікацію, зауважила Єфросиніна, вона написала за тим самим столом, за яким з того часу велика кампанія більше не збиралась.

"І мені дуже погано. До нудоти. До гіркоти. Від усвідомлення того, що від "турбот" того нашого життя, від жінки з того вечора в мені сьогодні майже нічого не залишилося", — підсумувала Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Юлія Лущинська зізналась про думки про самогубство. Також ми розповідали, що акторка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко з нареченим присвятила зворушливу пісню всім українцям.

Маша Єфросініна
українські зірки
спогади
2 роки війни

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