Єфросиніна згадала про ніч перед початком повномасштабної війни

Шоувумен Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Шоувумен Маша Єфросиніна поділилась спогадами про останню ніч перед початком повномасштабної війни. Вона зазначила, що до останнього не вірила в те, що станеться.

Відповідна публікація з'явилась в її Instagram.

Маша Єфросиніна згадала вечір 23 лютого 2022 року

Шоувумен зауважила, що обіцяна війна 16 лютого не розпочалась і тривога потроху відійшла. Вона з командою закінчили знімати новий сезон шоу "Ліги Сміху" приблизно о 22:00 23-го лютого. Разом з чоловіком вона запросила друзів до себе додому на келих вина та сир.

В компанії почалась типова на той час дискусія, чи будуть танки в Києві і взагалі, чи почне РФ повномасштабний наступ. Єфросиніна запевняла, що це все є бредом і треба припинити паніку.

"І раптом мене чомусь прошибає думка, що завтра, як висплюсь, мабуть, все-таки зберу всі наші документи до купи. І ліхтарик якійсь пошукаю. Кажуть, має бути", — написала Маша.

Цю публікацію, зауважила Єфросиніна, вона написала за тим самим столом, за яким з того часу велика кампанія більше не збиралась.

"І мені дуже погано. До нудоти. До гіркоти. Від усвідомлення того, що від "турбот" того нашого життя, від жінки з того вечора в мені сьогодні майже нічого не залишилося", — підсумувала Єфросиніна.

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