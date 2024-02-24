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Ефросинина вспомнила о ночи перед началом полномасштабной войны

24 февраля 2024 06:31
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Стас Кожушко
Редактор
Ефросинина вспомнила о ночи перед началом полномасштабной войны
Шоувумен Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоувумен Маша Ефросинина поделилась воспоминаниями о последней ночи перед началом полномасштабной войны. Она отметила, что до последнего не верила в произошедшее.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

Маша Ефросинина вспомнила вечер 23 февраля 2022 года

Шоувумен отметила, что обещанная война 16 февраля не началась и тревога постепенно отошла. Она с командой закончили снимать новый сезон шоу "Лиги Смеха" примерно в 22:00 23 февраля. Вместе с мужем она пригласила друзей к себе домой на бокал вина и сыра.

В компании началась типичная в то время дискуссия, будут ли танки в Киеве и вообще, начнет ли РФ полномасштабное наступление. Ефросинина уверяла, что это все бред и необходимо прекратить панику.

"И вдруг меня почему-то прошибает мысль, что завтра, как высплюсь, пожалуй, все-таки соберу все наши документы в кучу. И фонарик какой-нибудь поищу. Говорят, должен быть", — написала Маша.

Эту публикацию, заметила Ефросинина, она написала за тем же столом, за которым с тех пор большая кампания больше не собиралась.

"И мне очень плохо. До тошноты. До горечи. От осознания того, что от "забот" той нашей жизни, от женщины с того вечера во мне сегодня почти ничего не осталось", — подытожила Ефросинина.

Напомним, ранее мы писали, что певица Юлия Лущинская призналась о мыслях о самоубийстве. Также мы рассказывали, что актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко с женихом посвятила трогательную песню всем украинцам.

Маша Ефросинина
украинские звезды
воспоминания
2 года войны

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